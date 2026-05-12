Industria convoca una reunión de seguimiento del acuerdo de viabilidad de Alcoa para este viernes en A Coruña

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría de Estado de Industria ha convocado una reunión de seguimiento del acuerdo de viabilidad de la planta de Alcoa, situada en San Cibrao, para este viernes en A Coruña.

Según han informado fuentes del comité de empresa, la junta tendrá lugar el día 15 a las 12.30 horas en la delegación de gobierno en la ciudad herculina.

En octubre del pasado año la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y el comité de empresa de Alcoa reclamaron al Gobierno central la convocatoria urgente de la comisión de seguimiento. La reunión anterior tuvo lugar el 19 de marzo de 2025 en Madrid.