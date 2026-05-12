Industria convoca una reunión de seguimiento del acuerdo de viabilidad de Alcoa para este viernes en A Coruña

Europa Press Galicia
Publicado: martes, 12 mayo 2026 10:25
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   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

   La Secretaría de Estado de Industria ha convocado una reunión de seguimiento del acuerdo de viabilidad de la planta de Alcoa, situada en San Cibrao, para este viernes en A Coruña.

   Según han informado fuentes del comité de empresa, la junta tendrá lugar el día 15 a las 12.30 horas en la delegación de gobierno en la ciudad herculina.

   En octubre del pasado año la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y el comité de empresa de Alcoa reclamaron al Gobierno central la convocatoria urgente de la comisión de seguimiento. La reunión anterior tuvo lugar el 19 de marzo de 2025 en Madrid.

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