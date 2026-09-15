La inflación de Galicia sube en agosto al 4,8%, la segunda tasa más elevada de España

Cartel de precios en una gasolinera de Repsol, a 18 de agosto de 2026, en Madrid (España). El precio de los carburantes ha encadenado esta semana su sexta subida consecutiva, acumulando así un encarecimiento de hasta más del 21% desde que decayó la rebaja - Jesús Hellín - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 4,8% en Galicia en agosto en tasa interanual, siete décimas más que el 4,1% del mes anterior, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este martes.

De este modo, Galicia sufre la segunda mayor inflación de España, solo por detrás del 5,1% de Cantabria. El dato gallego está medio punto por encima de la media estatal del 4,3%.

Esta escalada supone el nivel más alto en el IPC en Galicia desde enero de 2023, cuando estaba en el 6,4%.

En términos mensuales, la inflación en Galicia se incrementó un 0,9% (0,7% en España). En lo que va de año --entre enero y agosto-- el repunte es del 4%, por encima del 3,3% de media estatal.

Este incremento está protagonizado por el tirón de precios de los combustibles, que es encuentran dentro del grupo del IPC llamado transportes y que se dispara un 11% interanual. Le sigue el grupo de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+9,3%). A más distancia están restaurantes y alojamientos (+3,7%).

En la comparativa con el mes anterior, julio, también el ítem de transportes está en cabeza en la comunidad gallega (+3,9%).

DATOS ESTATALES

El Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su tasa interanual siete décimas en agosto, hasta el 4,3%, su nivel más alto desde febrero de 2023, cuando se situó en el 6%, debido al encarecimiento de los combustibles, según los datos definitivos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado.

Con el dato de agosto, la inflación encadena dos meses consecutivos de ascensos y se sitúa por encima del 4% por primera vez desde abril de 2023.

El organismo ha explicado que los combustibles y lubricantes para vehículos personales tiraron al alza de los precios en agosto, frente al descenso que experimentaron en igual mes de 2025. Esto ha provocado que el grupo de transporte haya elevado en agosto su tasa anual más de tres puntos, hasta el 9,5%, la más alta en cuatro años.

Asimismo, el INE ha atribuido el fuerte repunte de la inflación de agosto a los alimentos y bebidas no alcohólicas, que situaron su tasa anual en el 2,3%, siete décimas más que en el mes anterior, por el comportamiento de los precios de las frutas y frutos de cáscara, que disminuyeron pero menos que en agosto de 2025.

"La tasa anual del IPC se situó en agosto en el 4,3% principalmente por el encarecimiento de los carburantes, que reflejan la persistencia del shock energético por la guerra en Irán e incorporan un efecto base porque en agosto de 2025 bajaron", han señalado desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Frente a ello, el Departamento que dirige Carlos Cuerpo ha resaltado que la inflación de los alimentos y bebidas no alcohólicas "se mantiene contenida", en el 2,3% interanual, y que la inflación acumulada de los alimentos desde que empezó el conflicto en Oriente Próximo, en febrero, es negativa (-0,65%).

No obstante, esta tasa del 2,3% es la más alta desde el pasado mes de abril y es consecuencia, sobre todo, del encarecimiento en el último año de los huevos (+12,5%), la carne de vacuno (+9,4%) y el pescado fresco y congelado (+7,8%).

Economía ha destacado además que la inflación acumulada en España se mantiene ligeramente inferior a la de la eurozona, situándose en el 19,3% y el 19,6%, respectivamente, en el periodo febrero 2022-agosto 2026.

El Ministerio ha recordado que las medidas del plan de respuesta a la guerra en Irán están vigentes según el calendario ya anunciado: la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable al gasóleo se elevó a 20 céntimos por litro desde el pasado 1 de septiembre, mientras que la rebaja de la gasolina se mantiene en 5 céntimos por litro. El resto del paquete de medidas continúa activo.

"No dejaremos de acompañar y de apoyar a las familias ante las subidas" de los precios", ha insistido el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Según Estadística, la tasa interanual de la inflación a impuestos constantes --que no tiene en cuenta las últimas variaciones de impuestos-- se situó en el 4,7% en agosto, cuatro décimas por encima de la tasa general.

EL GASÓLEO DISPARA SU PRECIO MÁS DE UN 30% EN EL ÚLTIMO AÑO

En el último año (agosto de 2026 sobre agosto de 2025), lo que más subió de precio fueron los combustibles líquidos (+46,4%); las bayas frescas (+35,7%); el gasóleo (+30,3%); joyería y relojes pulsera (+24%), y la recogida de basuras (+22,7%).

Por el contrario, las mayores bajadas de precios en el último año se dieron en el transporte aéreo nacional (-16,4%), el transporte aéreo internacional (-15,3%), el transporte ferroviario (-9,3%), periódicos (-5,9%) y paquetes turísticos.

LA INFLACIÓN SUBYACENTE SE MODERA AL 2,9%

Según los datos del INE publicados este martes, la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) disminuyó una décima en agosto, hasta el 2,9%, situándose 1,4 puntos por debajo del índice general.

En este sentido, el Departamento que dirige Carlos Cuerpo ha indicado que esta moderación de la subyacente "confirma que las presiones de fondo siguen contenidas".

LA MAYOR SUBIDA MENSUAL EN UN MES DE AGOSTO DESDE 1992

En términos mensuales (agosto sobre julio), el IPC subió un 0,7%, cuatro décimas más que en julio y su mayor avance mensual desde el pasado mes de marzo.

Atendiendo sólo a los meses de agosto, la subida de este mes es la más elevada en un mes de agosto desde el año 1992.

Con el incremento registrado en el octavo mes del año, la inflación mensual acumula siete meses consecutivos de alzas.

En agosto, los combustibles y lubricantes para vehículos personales se encarecieron un 10%, mientras que los combustibles líquidos lo hicieron en un 8,4%. Por su parte, los precios gas aumentaron un 1% y los de la electricidad, un 0,7%).

No obstante, lo que más subió de precio en el mes fueron las legumbres (+19,1%), el alquiler de coches (+17,2%) y autocaravanas (+12%). Por contra, lo que más se abarató respecto a julio fueron el transporte aéreo nacional (-14,1%) y el ferroviario (-12,4%).

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) incremento seis décimas su tasa interanual en agosto, hasta el 4,6%, con una variación mensual del 0,7%.

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Gráfico interactivo: Variación interanual del IPC. Variación interanual del índice general Índice de Precios al Consumo (IPC)

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