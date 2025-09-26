Una instalación inmersiva de Fontcuberta, Jaione Camborda y Max de Esteban reflexiona sobre la IA y la ética en el CGAC

El director del CGAC, Santiago Olmo; Max de Esteban; Jaione Camborda; Joan Fontcuberta; y el conselleiro de Cultura, José López Campos, en la inauguración de la exposición 'Percepción e incerteza', en Santiago de Compostela. - XUNTA DE GALICIA

La exposición podrá verse hasta el 8 de febrero de 2026

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Galego de Arte Contemporánea acogerá desde este viernes 26 de septiembre y hasta el próximo 8 de febrero la experiencia inmersiva 'Percepción e incerteza', una instalación 'triple' de la mano de Joan Fontcuberta, Jaione Camborda y Max de Esteban en la que se explora cómo avances tecnológicos como la Inteligencia Artificial pueden cambiar nuestra percepción de las cosas.

La instalación, presentada este viernes por sus protagonistas y el director del CGAC y comisario de la muestra, Santiago Olmo, arranca con la intervención de Max de Esteban, dos piezas visuales de unos 20 minutos en los que reflexiona sobre cómo la inteligencia artificial y la modificación genética puede impactar radicalmente en la posición del ser humano en la tierra.

Estas posibilidades, ha apuntado en una visita para los medios, abre un debate moral con muchas implicaciones, sociales y políticas.

Por su parte, la creación de Fontcuberta recrea en imágenes el momento de la gestación del universo mediante programas de Inteligencia Artificial que generan imágenes a partir de descripciones. En este caso, el artista toma como punto de partida los versículos de Génesis, de la Biblia. Adicionalmente, la voz robótica del propio autor recita los versículos en 12 idiomas simultáneamente, lo que proporciona un entorno sonoro que remite a otro episodio del Antiguo Testamento: el de la Torre de Babel.

Para Fontcuberta este es un momento de inflexión. "Debemos decidir dónde nos ponemos en esta barricada, si detrás para protegernos o delante para tirar del carro y decidir qué queremos hacer con la tecnología", ha afirmado.

Por último, Jaione Camborda firma 'Ensayo fílmico sobre la sordoceguera', una instalación que replica el universo perceptivo de una persona sordociega. En luga de mostrarnos la sucesión de imágenes (una película en super 8 sobre una sordociega gallega), la obra oculta deliberadamente su contenido, incitando a imaginar aquello que no se puede ver. Lo consigue mediante la retroproyección de un haz de luz en una pantalla invertida.

La obra se articula alrededor de los límites de la percepción, del deseo y de la especulación. La propia Jaione ha puesto el foco en el papel del público, invitado a introducirse en un espacio donde acceder a la narración visual es imposible.

Camborda ha explicado que la idea nació cuando Tabalera (en Donosti) le proponen hacer una pieza sobre física cuántica. Para ello, se aprovechó de su residencia en el Centro Europeo para la Investigación Nuclear (CERN). "Hay algo común entre los físicos y los artistas: esa pasión por explorar lo desconocido", ha señalado.

INAUGURACIÓN OFICIAL

A media mañana, el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha participado en la inauguración oficial de la muestra. Allí ha reivindicado la "unión artística" de Jaione Camborda, Max Esteban y Joan Fontcuberta.

Acompañado por el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, el representante de la Xunta ha inaugurado esta propuesta artística que "permite el diálogo entre tres grandes creadores actuales que trabajan con la imagen en movimiento desde perspectivas muy distintas, pero de las que son nombres referentes". Ha elogiado además el resultado "reflexivo y crítico" de este proyecto.

Tras la inauguración, los artistas mantendrán esta misma tarde, a las 18.30 horas, una conversación abierta al público con el comisario de la muestra.