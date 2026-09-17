Intentan obtener datos personales de vecinos de Oia haciéndose pasar por empleados de firmas telefónicas o de servicios

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oia (Pontevedra) ha alertado a sus vecinos de que se están produciendo visitas no autorizadas en distintos puntos del municipio, en las que determinadas personas se presentan en las viviendas haciéndose pasar por representantes de compañías telefónicas o de servicios básicos, solicitando datos personales o información personal.

En un comunicado en su web, el Ayuntamiento recuerda que ninguna administración pública ni empresa "seria" solicita datos personales puerta a puerta, y que bajo ningún concepto deben facilitarse informaciones como DNI, número de cuenta, contratos, facturas, teléfonos o cualquier otro dato identificativo.

El aviso llega después de que en los últimos días se detectasen actuaciones que, apunta, podrían constituir tentativas de estafa, por lo que se pide a los vecinos "máxima precaución".

Entre otras recomedaciones, aconsejan que, en el caso de recibir alguna visita de este tipo, no se abra la puerta ni se faciliten datos personales; se pida información oficial y se contacte directamente con la empresa supuestamente representada; además de avisar a la Guardia Civil o al Ayuntamiento para comunicar el hecho.

El Ayuntamiento de Oia insiste en la importancia de mantener una actitud preventiva y agradece la colaboración vecinal para evitar situaciones de riesgo, especialmente entre personas mayores o dependientes.