Intervenidos un machete, un cuchillo y una pistola simulada tras un aviso por personas armadas en O Carballiño (Ourense) - POLICÍA LOCAL O CARBALLIÑO

OURENSE, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de O Carballiño (Ourense) ha intervenido un machete "de grandes dimensiones", un cuchillo y una pistola simulada tras recibir un aviso acerca de la presencia de varias personas presuntamente armadas en la calle.

Según han informado a través de un comunicado, los hechos se produjeron sobre las 18.20 horas de este pasado miércoles, cuando los agentes se movilizaron a la calle Vicente Risco, en donde localizaron a un grupo de jóvenes que llevaba un machete.

Así, al percatarse de la presencia policial, los individuos huyeron a pie en dirección a la carretera de Ourense, mientras iban arrojando diferentes objetos a la calle. En concreto, el que portaba el machete saltó desde un terraplén de unos 3 metros de altura hacia una finca, perdiendo el arma durante el salto y continuando con la huída.

En esta línea, al realizar el recorrido de la persecución, los agentes localizaron el machete, así como un cuchillo, una pistola simulada y un patienete eléctrico que fueron intervenidos.

A las 21.00 horas, una persona se presentó en las dependencias policiales preguntando por el patinete intervenido, asegurando que "pertenecía a un familiar suyo", pero los agentes no llegaron a entregárselo, quedando el vehículo pendiente de comprobaciones e identificación de las posibles personas relacionadas con los hechos.

Por el momento, la Policía Local continúa investigando el suceso, a la espera de esclarecer la identidad y participación de las personas implicadas.