Jácome critica la ubicación de las termas tras su inundación: "Fue una mala idea con la que tenemos que apandar"

El alcalde de Ourense reconoce que los gastos en reparaciones "son de varios miles", pero insiste en que la localización hace que las instalaciones "no sean operativas"

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha vuelto a criticar este miércoles la ubicación de las termas de A Chavasqueira y de Muíño da Veiga --una idea que ha atribuido al exalcalde y regidor del PP, Manuel Cabezas-- porque desde el martes quedaron cerradas como consecuencia de la crecida del río Miño.

"Fue una mala idea con la que tenemos que apandar. Es una idea heredada y no podemos hacer nada, en el momento en el que están inoperativas no se pueden utilizar", ha dicho Jácome.

La reapertura de las termas de A Chavasqueira tuvo lugar el pasado 20 de octubre después de más de dos años cerradas, primero por la situación sanitaria y, cuando terminaron las restricciones, por la entrada en vigor de la nueva ley autonómica que exigía cambios en las instalaciones. Todo ello hasta el mes de octubre, cuando el regidor, vestido con bañador y albornoz, se hizo cargo de la inauguración.

En ese mismo día lamentó la idea de construirlas tan cerca del río Miño, explicando que es una zona que suele inundarse cuando crece el caudal, algo que sucedió esta misma semana. Por eso, las termas se encuentran inoperativas al no poder desaguar y funcionan intermitentemente.

La situación se mantiene igual este miércoles, jornada en la que el Ayuntamiento ha dicho que trabaja para que "las termas se puedan utilizar siempre que sea posible", aunque el alcalde de la ciudad de As Burgas ha vuelto a señalar al que fuera regidor de la ciudad y actual candidato a la alcaldía por el Partido Popular, Manuel Cabezas, por construir las termas en esa ubicación.

Así, ha censurado "la inepcia absoluta de quien eligió esa ubicación" porque con cualquier variación del caudal "se inutilizan las termas durante varios meses al año o durante varias horas" en el propio día.

En esta misma línea ha expuesto que "nadie tiene culpa de que estén anegadas por el río", pero ha lamentado que haya gente que "llegue y se encuentre las termas así porque nos informa o no sabe que se inundan por la crecida".

"Es lo que hay, Manuel Cabezas decidió construirlas ahí. Al menos la de A Chavasqueira, en el Muíño creo que la idea fue suya pero la construcción de Francisco Rodríguez, el siguiente alcalde", ha dicho el regidor, apuntando también al candidato del PSOE.

Pese a todo, ha trasladado que los gastos en reparaciones "son de varios miles de euros pero no cientos de miles", aunque ha insistido en que la localización "hace que no sean operativas y no se puedan acotar para limitar el acceso. Un problema grande, pero heredado".