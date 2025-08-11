Jácome denuncia un "brutal absentismo" en la Policía Local de Ourense mientras sindicatos piden "datos y pruebas"

UGT y SSPME reprochan atrasos en el pago de horas extra y "falta de efectivos"

OURENSE, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha denunciado, en un comunicado y a través de redes sociales, un "brutal absentismo" en la Policía Local y ha informado que el Ayuntamiento "advirtió a la Mutua laboral" para investigar "posibles casos de fraude". Mientras, sindicatos reclaman "datos y pruebas" al Gobierno local y denuncian "falta de efectivos" en la ciudad.

"Las bajas laborales de la Policía Local de Ourense se disparan hasta el 28% y qué casualidad en verano", señala el alcalde que añade que "ante posible caso de incumplimiento laboral grave y/o delito de estafa, el Ayuntamiento alertó a la Mutua sobre esta anomalía estadística para indagar posibles fraudes".

"Algunos agentes policiales podrían haber 'conseguido' una baja médica solamente para extender sus vacaciones o ampliar días de asuntos propios en época estival", ha compartido el alcalde a través de redes sociales.

RESPUESTA SINDICAL

En respuesta a esto, la delegada de UGT en el Ayuntamiento, Tamara Iglesias, ha recalcado, en declaraciones a Europa Press, que estas bajas "las da un médico" y "sea por vacaciones, sea por lo que sea, tienes que pedir permiso al médico".

Tamara Iglesias ha lamentado que solicitasen varias veces el porcentaje de bajas por departamentos sin obtener respuesta. "Dice que es ese 28%, no lo sabemos, lo cogemos con pinzas el dato" ha añadido.

Por su parte, el delegado del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SSPME) en el Ayuntamiento de Ourense, Bautista Rodríguez, ha asegurado también a Europa Press que se trata de unas manifestaciones que "se salen del tiesto" y ha manifestado su desconcierto ante la "desconfianza" del alcalde.

"Parece que vas a pedir tú la baja como si fueras a comprarte un helado, hay un profesional médico que es el que la acredita y la justifica y el que le hace el seguimiento; no hay ningún acto premeditado, como dan a entender, la salud no se puede medir por estadística", ha añadido.

También ha afirmado que esta situación "no es de ahora del verano" y que ha añadido que desconoce por qué el alcalde "se atreve a valorar las incapacidades para trabajar". "Vemos que hay algún compañero que tiene unas dolencias con un diagnóstico especialmente complicado y otros que están con bajas que, evidentemente son incompatibles con el trabajo de policía", ha destacado.

DENUNCIAN FALTA DE EFECTIVOS

Al hilo de ello, Tamara Iglesias ha incidido en que el cuerpo de la Policía Local, así como el de Bomberos y otros servicios municipales, ha habido "muchos meses de atraso en cobrar las horas extras, que se hacen por la falta de efectivos de los cuerpos".

Ha manifestado sorpresa ante la tentativa local de "investigar" las bajas laborales señalando que el Ayuntamiento "no ha puesto la misma inquina en pagar lo que deben". "Si se preocupara en resolver esos problemas que realmente merman los servicios que el ciudadano demanda pues igual sería mejor para todos" ha añadido.

Además, ha asegurado que la Policía Local es un colectivo que debe estar en condiciones de salud "totalmente óptimas", tanto físicas como mentales. "Si ya hacemos hincapié en eso y nos vamos a que es uno de los colectivos que más se le atrasan los pagos, que menos efectivos tienen en plantilla, pues yo no pondría en duda las bajas y sí la gestión del Gobierno -- local-- para ese servicio", ha recalcado.

También Bautista Rodríguez ha insistido en las "más de 30 vacantes que tiene el colectivo desde hace años" y ha incidido en que el Ayuntamiento lleva "20 meses" sin pagar "ni una hora extra de las que realizaron el colectivo para suplir esa insuficiencia de personal".

"El personal hace un esfuerzo para darle cobertura a esos servicios, pero eso parece que no es importante y lo que sí que parece es que hay que desviar el centro de atención hacia aspectos que no tienen más trascendencia", ha añadido.