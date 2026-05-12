Jácome dice que Fiscalía ve ahora indicios de delito pero no en 2024 con una "denuncia similar" y repite: "No hay caso"

OURENSE, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha respondido este martes a la decisión de la Fiscalía de impugnar su recurso en el procedimiento abierto contra él por presunta prevaricación, y lo ha hecho a través de las redes sociales, apuntando algo que, dice, le resulta "curioso".

Así, el regidor ourensano ha recordado que en 2024, con una "denuncia similar", el ministerio público pidió el archivo del procedimiento y éste se archivó, mientras que ahora considera que "hay algún indicio para ir a juicio". "Ni entonces había caso ni lo hay ahora", ha remarcado y ha añadido que esta denuncia contra él "es solo ruido político".

Por otra parte, ha cuestionado el criterio del Fiscal por, según Jácome, sostener en un escrito que "el asesor no conocía concretamente los ingresos de las actividades privadas que realizaba el investigado", mientras en otro expone que "los concejales del Ayuntamiento de Ourense sabían perfectamente las actividades a las que se dedicaba el investigado... siendo un hecho notorio que el investigado era el dueño de la televisión Auria, y que por la misma recibía importantes ingresos".

Para el alcalde esta posición supone "un sinsentido" y ha proclamado que tiene ingresos "a mucha honra", porque "en España es legítimo, obviamente". "Vivimos en un Estado de Derecho donde se permite la propiedad privada, y decenas de diputados en las Cortes tienen segundas viviendas arrendadas y tampoco pidieron la compatibilidad, porque en ciertos casos no procede", ha señalado en sus redes sociales.

Este posicionamiento de Jácome se produce después de que se haya sabido que la Fiscalía ha impugnado el recurso de apelación presentado por la defensa del alcalde contra el auto que lo imputa por un presunto delito de prevaricación, al no haber solicitado la compatibilidad para compaginar este cargo y sus actividades privadas como propietario de su televisión.

El ministerio público expone que Jácome "sabía perfectamente" que tenía que solicitar esa compatibilidad, pero "no lo hacía porque sabía que se la iban a denegar". Por ello, ha interesado que se desestime el recurso.