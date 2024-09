Jaione Camborda presidirá el Jurado Oficial del 72 Festival de Cine de San Sebastián

El actor Andrew Garfield protagonizará una conversación con el director de 'We Live in Time', John Crowley, el viernes 27



SAN SEBASTIÁN / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cineasta donostiarra Jaione Camborda, afincada en Santiago de Compostela desde hace años, presidirá el Jurado Oficial del 72 Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que integrará junto a la escritora Leila Guerriero, el actor Fran Kranz, los cineastas Christos Nikou y Ulrich Seidl y la productora Carole Scotta y Ulrich Seidl. Además, el actor Andrew Garfield protagonizará una conversación con el director de 'We Live in Time (Vivir el momento)', John Crowley, y el guionista Nick Payne el viernes 27 de septiembre.

En un comunicado, los organizadores del 72 Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebrará desde este viernes 20 de septiembre hasta el sábado 28 han dado cuenta de la composición del jurado de la Sección Oficial de esta edición que presidirá la ganadora de la Concha de Oro del año pasado, la primera cineasta española en conseguirlo, la directora Jaione Camborda.

La autora de 'O Corno/ The Rye Horn' estará acompañada en las deliberaciones por la escritora y periodista argentina Leila Guerriero, que ha publicado este año el libro 'La llamada'; el actor Fran Kranz, quien en su primera incursión en la dirección, 'Mass', ganó el Premio de la Juventud en San Sebastián en 2021; y el director griego Christos Nikou, que ha dirigido 'Apples' y 'Fingernails' ('Esto te va a doler'), que compitió el año pasado en la Sección Oficial y fue reconocida con el Premio FIPRESCI.

También estarán en el jurado el cineasta austríaco Ulrich Seidl, premiado en festivales como Berlín y Venecia, que presentó 'Sparta' en la Sección Oficial en 2022, y la productora francesa Carole Scotta, fundadora de Haut et Court, que ha apoyado películas como 'Entre les murs/ The Class' ('La clase'), de Laurent Cantet, o 'La nuit du 12/ The Night of the 12th', de Dóminik Moll.

El jurado el Premio Irizar al Cine Vasco lo presidirá la actriz Itziar Lazkano y contará también con el director de Zinebi, Joseba Lopezortega y la periodista Izaskun Rodríguez.

El jurado del Premio Kutxabank-New Directors estará presidido por el productor y distribuidor Philippe Bober junto al director Eduardo Crespo; la crítica y programadora Jessica Kiang; la cineasta Izibene Oñederra y la directora Aulona Selmani. El del Premio Horizontes lo presidirá el crítico cinematográfico Juan Lima y lo integrarán el productor Pedro Hernández Santos y la directora Valentina Maurel.

El Jurado del Premio Zabaltegi-Tabakalera lo integrarán la directora del festival Visions du Réel, Emilie Bujès, que será la presidenta; el cineasta Santiago Loza y la productora Hrönn Kristinsdóttir. El del Premio Nest The Mediapro lo integrará la cineasta Albertina Carri y el del Premio Culinary Zinema estará presidido por la actriz Irene Escolar, a la que acompañarán el crítico gastronómico Javier Suárez y el presidente de la Real Academia de Gastronomía, Luis Suárez de Lezo.

El jurado del Premio Eusko Label lo integrarán Fredéric Boyer, director artístico de los festivales de Tribeca y Les Arcs y responsable de programación del Festival de Reykjavik (presidente); la trabajadora del área de comunicación de Hazi, Nagore García y el chef Roberto Ruiz.

El jurado del Premio Loterías lo presidirá la actriz Emma Suárez a la que acompañarán la responsable de comunicación de Loterías, María Nuñez, y el director del Festival de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos. El jurado del Premio al Mejor Proyecto del Foro de Coproducción Europa-América Latina estará conformado por la gestora cultural Isona Admetlla; la curadora Flor Schapiro y la productora Micaela Solé.

CONVERSACIÓN

Por otro lado, la 72 edición del Festival de San Sebastián incorpora una última charla a cargo del equipo de la película de clausura 'We Live in Time' ('Vivir el momento') en la que tomarán parte el director del filme, John Crowley; el guionista, Nick Payne, y el actor protagonista, Andrew Garfield.

La conversación tendrá lugar el viernes 27 a las 12.00 horas en la sala de cine de Tabakalera. Las invitaciones gratuitas para las Conversaciones del Festival estarán disponibles en la web del certamen, en las taquillas del Zinemaldi Plaza y en la taquilla de Tabakalera desde la víspera de cada sesión.

Las personas acreditadas pueden acceder a través del sistema online de reserva de entradas. Esta sesión se suma al extenso programa de charlas de esta edición que ahondarán en los procesos creativos de cineastas como Sean Baker, Leos Carax, Laura Carreira o Jane Schoenbrun.