José Tomé formaliza su renuncia como presidente de la Diputación de Lugo para que sea efectiva el 30 de diciembre

El hasta ahora presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, durante su comparecencia, en la sede del PSdeG-PSOE en Monforte, a 10 de diciembre de 2025, en Monforte de Lemos, Lugo, Galicia (España). El acto tiene lugar después de que ayer saliesen a la - Carlos Castro - Europa Press

LUGO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Monforte, José Tomé, ha formalizado en la mañana de este viernes su renuncia al cargo de presidente de la Diputación de Lugo para que sea efectiva el día 30 de diciembre. Con todo, seguirá como diputado provincial no adscrito.

De ello ha informado la institución provincial en un comunicado, en el que explica que ha presentado por registro el correspondiente escrito de renuncia, que deberá ser aceptada por el pleno de la corporación, que se celebrará el martes 30 de diciembre, momento a partir del que la Presidencia quedará formalmente vacante.

Mientras tanto, Tomé Roca ejercerá como presidente en funciones y, a partir del 30 de diciembre, será el vicepresidente provincial, Efrén Castro, quien asuma la totalidad de funciones hasta el día en el que la corporación elija un nuevo presidente o presidenta.

El pleno para su elección se celebrará el décimo día hábil a las 12,00 horas, es decir, el miércoles 14 de enero.

En declaraciones públicas realizadas fuera del Pazo de San Marcos este viernes, Efrén Castro exigía al PSOE que se ratifique la renuncia y se convoque un pleno extraordinario lo antes posible, "que perfectamente podría ser este lunes por reglamento", apostilló.