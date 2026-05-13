Juan Carlos I llega a Galicia con motivo de las regatas que se disputan el fin de semana en Sanxenxo

Archivo - El Rey emérito Juan Carlos I durante una de sus visitas a Sanxenxo - EUROPA PRESS - Archivo

VIGO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Juan Carlos I llegó este miércoles a Galicia con motivo de las regatas de la clase 6 Metros que se disputan este fin de semana en el municipio pontevedrés de Sanxenxo.

Así, sobre el mediodía de esta jornada el padre de Felipe VI aterrizó en Vigo, en la que es su segunda visita a la Comunidad gallega en lo que va de año.

Según la información recogida en la web de la Federación Gallega de Vela, Juan Carlos I figura inscrito a bordo del 'Bribón', junto al resto de la tripulación, para participar en la competición.

Con todo, en la visita anterior el exjefe del Estado no navegó a bordo del velero y siguió la regata desde una embarcación auxiliar, acompañado de su hija la infanta Elena.