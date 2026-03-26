Juan Luis Guerra se subirá al escenario este verano en Sanxenxo (Pontevedra) junto a Elvis Crespo y Gente de Zona

Archivo - El cantante Juan Luis Guerra, durante su actuación en el Wizink Center, a 9 de julio de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Las entradas saldrán a la venta el próximo lunes, día 30, a las 12.00 horas a través de 'entradas.com'

SANXENXO (PONTEVEDRA), 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Juan Luis Guerra se subirá este verano al escenario en el municipio pontevedrés de Sanxenxo, después de que el pasado año su concierto en la Praza do Mar se suspendiese por las malas condiciones, y lo hará junto a Elvis Crespo y Gente de Zona.

De esta forma, la cita tendrá lugar el 12 de julio en el Campo de Fútbol de Baltar, que se convertirá en el epicentro de la música latina en Galicia.

En un comunicado, la promotora del evento ha destacado que el artista dominicano "tenía ganas de volver a Sanxenxo" tras la suspensión del pasado verano, que obligó a devolver el importe íntegro de las entradas a los asistentes.

Junto a él, el puertorriqueño Elvis Crespo "llega en un momento distinto al de otras etapas de su carrera", que vuelve a situar en el centro con su propuesta reciente, 'Poeta Herío', un proyecto en el que "reviita el merengue desde una mirada actual".

El cartel para esa noche lo completa el dúo cubano Gente de Zona, "protagonista de una de las expansiones más recientes de la música latina a nivel internacional".

Las entradas para la cita saldrán a la venta el próximo lunes, día 30, a las 12.00 horas a través de 'entradas.com'. Así, habrá una primera cuota de 3.000 entradas generales a un precio de 55 euros (gastos incluidos).