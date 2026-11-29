PONTEVEDRA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Pontevedra juzgará el próximo jueves, día 3, a un hombre acusado de agredir sexualmente y amenazar con matar a la que era su esposa.

Según el escrito de acusación fiscal, los hechos ocurrieron en agosto de 2025, cuando, tras una fuerte discusión, el hombre desnudó a la fuerza delante de un tercero a la que era su esposa, y la agredió sexualmente tras acusarla de haber mantenido relaciones sexuales con otro hombre.

Posteriormente, y para evitar que lo denunciase a la Policía, el hombre le dijo que "le iba a pagar a un rumano para que la matase". "De la cárcel se sale, pero del cementerio no", le espetó.

Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de agresión sexual y de otro de obstrucción a la justicia, en concurso con un delito de amenazas, y pide para él un total de siete años de cárcel.