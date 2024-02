El jurado popular ya delibera tras concluir el juicio por el apuñalamiento mortal frente a una discoteca de Santiago

Las partes presentan sus conclusiones con las mismas peticiones que al arrancar el proceso: asesinato frente a homicidio por imprudencia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las partes personadas en el juicio por la muerte en enero de 2023 de un joven de origen dominicano apuñalado a las puertas de la discoteca compostelana La Gramota, han presentado este lunes sus conclusiones, en las que Fiscalía y acusaciones han reafirmado su petición de 25 años para los hermanos investigados por el asesinato y otros cinco años por un delito de lesiones.

La defensa de los dos hermanos, por su parte, ha insistido en que se trató de una pelea y no de un asesinato, por lo que considera que se trata de un delito de homicidio por imprudencia.

Desde el 19 de febrero, la sede compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña ha acogido el juicio por la muerte de Gregory, dominicano de 31 años que fue apuñalado a las puertas de una discoteca en Santiago.

Los acusados son dos hermanos, de origen colombiano, al que se suma un tercer procesado, un hombre que participó en la pelea y que, según la defensa de los principales acusados, apuñaló a uno de ellos.

Esta mañana, en la última sesión antes de que el jurado popular se retire a deliberar sobre el veredicto, se ha vuelto a visionar la grabación de la cámara de seguridad del gimnasio de enfrente al lugar de la pelea, primero a petición de la Fiscalía, y después de la acusación de los hermanos.

Era lo único pendiente en cuanto a pruebas, por lo que el resto de la sesión se ha destinado a la exposición de las conclusiones de las partes en base a las pruebas analizadas durante todo el juicio.

"CAZAR AL DOMINICANO"

Así, el Ministerio Fiscal ratifica su acusación de asesinato para los hermanos, por el que piden 25 años de prisión y en cuanto al delito de lesiones, lo mantiene solo para Víctor, con lo que le suman cinco años de cárcel más.

La Fiscalía ha pedido al jurado discernir entre una pelea y una "agresión que se trata de repeler", que es lo que considera que hizo la víctima al intentar utilizar una botella de cristal rota contra los hermanos cuando estos le atacaban. Con todo, destaca que la víctima "no tuvo posibilidad de defenderse" dada la posición de los hermanos, que se refleja en la grabación.

En cuanto al número de puñaladas, el Ministerio Fiscal insiste en que además de las tres ratificadas por la autopsia, los acusados llegaron a proferir 12 puñaladas a la víctima por los rotos que se encontraron en la ropa.

Pese a que solo penetrasen en la carne tres puñaladas y teniendo en cuenta que los hermanos salieron a la calle con las navajas, se pregunta el Ministerio Fiscal en base a esto si "no había intención de matar".

Argumenta también que la puñalada recibida por Michel, que ellos denuncian que ejecutó el tercer imputado, fue proferida por su hermano Víctor "en el fragor de la pelea", pero que también iba dirigida a Gregory.

Sobre esto, remarcan que nunca existió por su parte una acusación para el tercer imputado, que "interviene para ayudar a su amigo" y al que ningún testigo ha acusado.

Mantiene además que la víctima y los hermanos no se conocían previamente, hipótesis compartida por todas las acusaciones, que apuntan a un incidente previo con un grupo de dominicanos como origen de la pelea.

Según han explicado, los hermanos tuvieron una disputa con un grupo de dominicanos que intervinieron en una pelea entre Víctor y su mujer. "Y por eso querían cazar a un dominicano. Les daba exactamente igual cuál", ha argumentado el abogado de la viuda.

Esa misma expresión, "cazar a un dominicano", la ha utilizado también el letrado del tercer investigado. Ambos han puesto el foco en el hecho de que los hermanos portasen navajas 'sevillanas' que no son las adecuadas para tareas forestales, trabajo al que se dedican los acusados y que emplearon como justificación para llevarlas encima.

LA DEFENSA PIDE CEÑIRSE A LAS PRUEBAS Y A LA CIENCIA

Por su parte, el abogado de los hermanos acusados ha pedido al jurado que se ciña a las pruebas documentales y "a la ciencia". "Las pruebas personales --testimonios-- mienten, olvidan y se equivocan (...). La autopsia, el vídeo, la ciencia, no", ha señalado.

Además, ha apelado a la presunción de inocencia de sus defendidos, insistiendo en que para lo que no hay prueba "no se puede considerar probado". En referencia a esto y "por coherencia", retira la petición de que se considere el consumo de alcohol y drogas de los acusados como atenuante al no haberse probado por el forense, si bien ellos mismos reconocieron el consumo.

Con ese argumento, el abogado se refería también a los supuestas 12 puñaladas y al hecho de que, considera el letrado, no se haya podido demostrar que Michel asestara ninguna puñalada a la víctima. "El único que apuñaló fue Víctor porque se ve en el vídeo", ha aseverado el letrado, que ha recordado que en el arma de Michel no se encontró sangre de la víctima, aunque sí restos.

Esos restos, ha argumentado, se adhirieron a la navaja cuando este se la puso a la víctima en el cuello. Para el letrado, ese hecho y que no se la clavase en ningún momento, como que Víctor apuñalase a Gregory en una pierna y no en otro sitio, prueba que no había intención de matar.

Por todo ello, ha insistido en pedir para los hermanos dos delitos de lesiones y en el caso de Víctor, también uno de homicidio por imprudencia.

Los acusados han sido los últimos en tener la palabra en esta sesión, que han aprovechado para disculparse con la familia de la víctima. Michel se ha declarado "inocente". "Lo que pasó, pasó, pero yo soy totalmente inocente".

Por su parte, Víctor ha pedido perdón a la viuda, que se encontraba junto a su familia en la sala, porque "pasó algo que no tenía que pasar".

Por último, el tercer acusado ha declarado que los hermanos son "dos asesinos" y que "tiene que pagar por lo que hicieron".