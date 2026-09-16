Un juzgado de Xinzo investiga a un hombre tras perseguir a una menor hasta el portal de su casa y tocarle un pecho

OURENSE 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La jueza del Tribunal de Instancia de Xinzo investiga a un hombre, de 20 años de edad, como presunto autor de un delito de agresión sexual tras supuestamente perseguir a una menor hasta el portal de su casa y tocarle un pecho.

Los hechos habrían ocurrido el pasado miércoles en dicha localidad ourensana y el varón fue detenido horas después. Más tarde, la jueza lo dejó en libertad, aunque le impuso una orden de alejamiento sobre la menor, de 16 años de edad.

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la jueza explica que los indicios apuntan a que la menor y el hombre habrían ido sentados al lado en un autobús, "sin que hablaran durante el trayecto".

No obstante, ambos bajaron en la misma parada, en Xinzo, por lo que el procesado la siguió por la calle, haciéndole preguntas sobre sus redes sociales y pidiéndole su número de teléfono, ante lo que la menor se negó.

El hombre, de origen marroquí, habría continuado insistiendo hasta llegar al portal de la vivienda de la menor, donde se colocó por detrás de ella y le tocó un pecho, abandonando el lugar en el momento que la víctima comenzó a gritar diciendo que llamaría a la Guardia Civil.

"Todos estos hechos fueron también reconocidos por el detenido en su declaración", apunta el auto.

La familia de la víctima denunció los hechos ante al Guardia Civil, siendo localizado el presunto autor, detenido y, tras su paso a disposición del juzgado, fue puesto en libertad con una orden de alejamiento. Ahora está siendo investigado como supuesto autor de un delito de agresión sexual.