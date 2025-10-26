Juzgan a cuatro personas por estafa y denuncia falsa al simular un accidente para cobrar del seguro

A CORUÑA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de A Coruña celebrará el día 30 un juicio por estafa en grado de tentativa y denuncia falsa, hechos por los que se piden penas de prisión para cuatro personas.

Según el escrito fiscal, tres procesados, puestos de común acuerdo y actuando con "ánimo de enrequicimiento ilícito" acordaron, entre marzo y abril de 2006, presentar sendas denuncias contra otra de las personas acusadas y una compañía aseguradora.

Fue por un accidente de tráfico que, añade, "simularon haber tenido en septiembre de 2005 en la carretera de Coristanco-Sampaio (Carballo), al salirse de la calzada el coche de la persona a la que denunciaron y que lo conducía".

Esta refirió haber salido ilesa y el resto de personas acusadas fueron a recibir asistencia médica. Tras las correspondientes denuncias, solicitaron que se impusiera condena al denunciado por tres faltas de lesiones por imprudencia y al pago por parte de la aseguradora.

El procedimiento concluyó en absolución al entenderse que podían darse elementos constitutivos de un delito de estafa y que pudieran haber simulado el siniestro para obtener un beneficio económico. Por estos hechos, se piden penas que van entre cinco y diez meses de multa hasta un año de prisión.