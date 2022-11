Labores de mantemento obrigan a cortar o tráfico nun tramo do Corredor de O Morrazo até este martes

Mapa do desvio establecido

Mapa do desvio establecido



VIGO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Os traballos de mantemento nun viaduto do Corredor de Ou Morrazo, ao seu paso por Cangas (Pontevedra), obrigaron a cortar este luns, 28 de novembro, a estrada até mañá martes, 29 de novembro.

Segundo informou a Xunta de Galicia nun comunicado, o obxectivo destas actuacións consiste en acometer tarefas de mantemento e reposición dunha xunta de dilatación dun viaduto do último tramo do corredor, ponte que se atopa situada entre Alto dá Portela e Menduíña, en Cangas.

Para acometer a obra con seguridade, foi preciso o corte total do tráfico desde as 08,00 horas deste luns até as 18,00 horas de mañá martes.

Estas intervencións enmárcanse nos contratos que a Xunta mantén activos para garantir a conservación ordinaria así como a vialidade invernal nas estradas autonómicas, destinando para iso un orzamento global próximo aos 106,5 millóns de euros durante un período de catro anos.