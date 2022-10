La ley para contratar sanitarios sin oposición en puestos de difícil cobertura, aprobada solo con los votos del PPdeG

La oposición carga contra la norma y Comesaña ratifica que "en breves días" se llamará para las 15 plazas de Primaria por concurso de méritos pendientes

El PPdeG, con mayoría absoluta en el Parlamento gallego, ha aprobado solo con sus votos de la ley que permitirá extender la provisión por concurso de méritos a las plazas de difícil cobertura en Atención Primaria, hospitales comarcales y salud mental, sin necesidad de oposición.

La norma, que ha defendido el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha salido adelante con los votos populares, tras decir no a las enmiendas de los dos grupos de la oposición (BNG) y (PSdeG), muy críticos tanto con "el fondo" como con la "forma". Lo ha hecho solo una semana después de que el proyecto legislativo iniciase su tramitación en la Cámara autonómica por la vía de urgencia y por lectura única también con el único aval de los populares.

Comesaña ha arrancado el debate de la que ha definido como "una de las reformas normativas "de más calado" en Atención Primaria en España y ha esgrimido que "las razones" por las que llega a la Cámara son "de sobra conocidas": la "falta" de médicos de familia que "atenaza la sanidad en todo el Estado y más allá de sus fronteras" sin "respuesta" por parte del Gobierno y la aún más "extrema" dificultad para cubrir determinadas plazas.

El proyecto de ley contiene tres ejes de actuación, empezando por la Atención Primaria, habilitando a la Xunta para convocar nuevos concursos de méritos para el personal de las categorías de facultativos especialista del primer nivel asistencial y la de pediatra de primaria.

Un segundo eje tiene que ver con el personal facultativo especialista de los hospitales comarcales, puesto que el déficit de profesionales especialistas en estos centros urge, ha dicho, tomar medidas extraordinarias para "garantizar la calidad asistencial y su mejora".

Por último, el tercer eje es el relativo al grupo de plazas para las que existe la necesidad de captar personal, como son los facultativos especialistas en psiquiatría y psicología clínica y el personal de enfermería especialista de salud mental, con el que se garantizará que, en el año 2024, todas las nuevas plazas programadas por el Plan de Saúde Mental de la Xunta (un total de 241), estarán efectivamente cubiertas y sus programas asociados funcionando.

PRÓXIMO LLAMAMIENTO EN BREVE

En su intervención, Comesaña se ha reafirmado en que era necesario paliar "la dejadez" del Gobierno de España y la "extrema dificultad" para la cobertura de algunas plazas, además de agilizar el procedimiento. Esto es, ha dicho, lo que lleva a la Xunta al impulso de esta normativa igual que previamente se impulsaron otras "medidas propias", por ejemplo para Atención Primaria por concurso de médicos.

La Xunta acaba de adjudicar en un primer turno, precisamente, 91 de las plazas convocadas de difícil cobertura en la Atención Primaria "en destinos que antes era muy difícil cubrir y evitando la dilación de dos años que supondría una convocatoria común". "En breves días", ha confirmado que se hará el llamamiento del segundo turno para las 15 plazas restantes, hasta las 106 anunciadas.

El paso, se ha congratulado el conselleiro, ha permitido dotar de plazas fijas de sanitarios a centros como el de Viana do Bolo, que llevaba cinco años sin cobertura, o en Laza, en esa misma situación "desde 2012".

"No podemos esperar más", ha esgrimido Comesaña, quien ha defendido el paso legislativo dado por el Ejecutivo autonómico, antes de asegurar que la Xunta recibe "todos los días" consultas de otras comunidades autónomas en relación al mismo.

En este sentido, otra de las medidas de la Xunta que citó el conselleiro ha sido la mejora retributiva activada el pasado verano, en la que se incluye el incremento del 50% en los complementos por prestar servicio en centros de salud aislados o de difícil cobertura y se amplía en 28 más, hasta los 82, los centros sobre los que se aplican estos complementos salariales.

Por último, sobre el concurso de méritos, ha defendido que se "sigue el camino marcado por el Congreso de los Diputados y por el Gobierno de España". "Este proyecto de ley recoge el mecanismo extraordinario de concurso de méritos por un plazo de tres años y establece su uso cuando así lo justifiquen las circunstancias concurrentes. No se va a hacer un uso arbitrario del concurso de méritos, sino solo uso razonable y justificado siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos muy estrictos contenidos en la norma", ha garantizado.

BNG: "ES UN MAL PARCHE"

"Lo nunca visto, tenemos competencias en sanidad para impulsar propuestas propias", ha ironizado la portavoz del BNG en el debate, Montse Prado, quien ha constatado el rechazo de la formación nacionalista a esta tanto "en el fondo" como "en la forma", ya que considera que se trata de "un mal parche" que no se acompaña de "presupuesto" ni solventa "los problemas reales" de la sanidad.

"Es un mal parche que modifica el sistema de acceso, rompe la equidad y consolida los agravios", ha resumido la diputada del Bloque, antes de advertir: "Ya le puede dar la plaza al lado de casa a muchos profesionales, que no la van a aceptar porque las condiciones son inaceptables".

Y en cuanto a la forma, ha censurado que los populares opten por sacar una ley "por lectura única y por tramitación de urgencia" intentando hacer ver que hay que hacer frente a "un problema que acaba de surgir" pese a que llevan "13 años" en el poder, "la mayor parte" de los mismos con el propio Comesaña "en puestos directivos.

"Intentan que la realidad no les estropee el titular, que esta ley es el no va más, pero la realidad es que no negociaron con nadie y que no aceptaron ninguna de las alegaciones planteadas", ha esgrimido.

"DUDAS JURÍDICAS"

El parlamentario del PSdeG Julio Torrado, encargado de los asuntos sanitarios en su grupo, ha advertido a los populares "no todo lo malo que pasa en el mundo es culpa del Gobierno de España desde 2018", ha advertido en referencia al foco que pone la Xunta en el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Y ha incidido en que desde "todos" los sectores se lleva "años" demandando una propuesta que permita incentivar algunas plazas, pero ha advertido de que esta norma no da respuesta a las necesidades reales de la sanidad. "Traen una proposición no de ley, una iniciativa que habla de impulsar, que es muy vaga y por trámite de urgencia", ha afeado, en relación a que se reducen las opciones de debate parlamentario.

En todo caso, ha ironizado con que "mejoraron", ya que en el anterior ejercicido optaron por una propuesta "muy parecida" --la del concurso de méritos para Atención Primaria-- incluyéndola en la ley de medidas que acompañaba a los presupuestos.

Así, el diputado socialista ha criticado que el Gobierno que dirige Alfonso Rueda "use el Parlamento como un trámite" para cubrir por una vía de procedimiento excepcional y sin oposición puestos de trabajo dentro del sistema sanitario público. Todo ello, "con muchas alegaciones y dudas jurídicas" que la Administración "no tiene en cuenta" y sin legislar "mejorando las condiciones de estabilidad y salariales".

Enfrente, la parlamentaria popular Encarna Amigo ha defendido la norma, "una nueva muestra" --ha dicho-- de la labor que hace la Xunta "frente a la falta de médicos que afecta a toda España" y para cubrir plazas que son especialmente difíciles. "Es una situación compleja que exige decisiones valientes y precisas", ha zanjado.