En libertad, con orden de alejamiento, cuatro detenidos por secuestro en Ourense

OURENSE, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cuatro detenidos en Ourense por un delito de secuestro han sido puestos en libertad provisional, mientras continúan investigados por estos hechos.

Según informan fuentes del Tribunal Superior de Xustiza (TSXG), el juez ha acordado como medida cautelar para los investigados, que pasaron a disposición judicial este fin de semana, una orden de alejamiento del denunciante.

Además, a tres de ellos se les impone la comparecencia 'apud acta' cada 15 días, lo que les obliga a acudir al juzgado en el tiempo establecido.