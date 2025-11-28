Libertad para los seis detenidos en el último operativo contra el tráfico de drogas con epicentro en Arousa

Excavadoras de la Policía Nacional durante un operativo sobre narcotráfico, a 26 de noviembre de 2025, en Vilanova de Arousa, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La magistrada del Juzgado de Instrucción número dos de Santiago acordó la puesta en libertad, con medidas, de los seis detenidos que pasaron este viernes a disposición judicial, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El operativo se desarrolló en la jornada del miércoles cuando Unidades de la Policía Nacional de Vilagarcía de Arousa, Santiago y de los Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (GRECO) desplegaron una intervención contra el tráfico de drogas en el que usaron excavadoras para registrar una finca en el municipio pontevedrés de Vilanova de Arousa.

Como resultado, los agentes detuvieron a siete personas en localidades de Arousa y en Pontecesures. El operativo de este miércoles se desarrolló como continuidad de otra operación, realiza hace unas semanas en Santiago, en la que se intervino heroína.