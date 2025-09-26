La licitación de obra pública crece un 21,2% hasta agosto en Galicia

Archivo - Una grúa de construcción, a 19 de abril de 2023, en Ourense, Galicia (España). La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) ha señalado que las viviendas que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Banc - Agostime - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La licitación de obra pública en Galicia alcanzó los 1.164,04 millones de euros en los primeros ocho meses de 2025, lo que supone un incremento del 21,2% respecto al año anterior, según las estadísticas publicadas por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan).

En lo que respecta a la Xunta, la licitación de enero a agosto de este año se situó en 472,17 millones de euros, lo que representa un aumento del 32,2%.

Mientras, la licitación de obra pública lanzada por todas las administraciones públicas del país alcanzó los 22.349 millones de euros en los primeros ocho meses de 2025, lo que supone un incremento del 17% respecto al año anterior.

Según las estadísticas publicadas por Seopan, las comunidades autónomas fueron las administraciones que más incrementaron las licitaciones, un 25,9%, hasta los 7.200 millones de euros.

Andalucía fue la comunidad con mayor volumen de licitaciones (1.400 millones de euros), tras aumentarlas un 113%, seguida de Madrid (1.100 millones), que las redujo un 28%. Cataluña no superó la cota de los 1.000 millones y se quedó en los 900 millones, aunque las aumentó un 4%.

Más allá de los valores absolutos, Extremadura fue la Comunidad que más creció en licitaciones, un 340%, hasta los 379 millones, seguida de Baleares (+133% y 207 millones) y Andalucía. Por el contrario, Madrid fue la que más las redujo, solo acompañada de Cantabria, donde cayeron un 27% (71 millones) y de Castilla y León, donde retrocedieron un 20% (367 millones). El resto las aumentaron.

Por su parte, la Administración local licitó otros 8.608 millones de euros, un 18,6% más, principalmente por los ayuntamientos (6.633 millones), seguidos de las diputaciones y cabildos (1.183 millones).

En cuanto al Estado, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible licitó 3.893 millones de euros, un 5% menos, tras rebajar sus licitaciones en todos los departamentos menos en el ferroviario, ámbito en el que Adif lanzó contratos por un valor de 2.654 millones de euros, un 4,1% más.

Por contra, la Dirección General de Carreteras las redujo un 44%, hasta los 256 millones de euros; las Autoridades Portuarias otro -1,6%, hasta 535 millones; los aeropuertos de Aena un -6,1%, hasta 264 millones; y las autopistas rescatadas de la Seitt un -25%, hasta 22 millones.

Por último, el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico licitó 487 millones, un 28% más, mientras que el conjunto del resto de ministerios las incrementaron un 31%, hasta los 2.160 millones.