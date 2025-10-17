El líder provincial del PSOE ourensano defiende apoyar la modificación de Jácome y "respeta" la dimisión de Barquero

Álvaro Vila ve "una decisión totalmente personal" la renuncia del edil y recalca que el grupo socialista "cumplió" con la ciudad

"Respeto totalmente su decisión". Es lo que ha trasladado el secretario provincial del PSdeG en Ourense, Álvaro Vila, después de que el concejal socialista en el Ayuntamiento José Ángel Barquero anunciase su dimisión por la dificultad de compaginar sus "diferentes obligaciones profesionales" con el cargo de edil.

Consultado por Europa Press, Vila ha incidido en que el concejal socialista tomó "una decisión personal" en base a que "llevaba tiempo con problemas para compatibilizar con su docencia en la Universidad". "Es una decisión totalmente personal por incompatibilidad con su trabajo", ha añadido.

En concreto, Barquero trasladó a través de un comunicado que le resultaba "imposible" compatibilizar su actividad laboral con las obligaciones que conlleva la representación de los ciudadanos en el Ayuntamiento de Ourense, aunque aclaró que seguirá militando en el partido.

Una renuncia presentada pocas horas después de que el grupo socialista municipal apoyase un modificativo de crédito de 25,7 millones de euros impulsado por el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome (DO), en pleno extraordinario.

En el pleno también se ausentaron la edila socialista Cristina Cruz por asuntos personales, según han ratificado fuentes del partido, y el concejal socialista y exalcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, cuya ausencia es recurrente desde la toma de posesión de Jácome.

Asimismo, Vila ha ratificado que el grupo socialista ourensano se pondrá en contacto con el próximo en las listas, Manuel Freire Cid, para comprobar si "está en posición de ocupar el cargo o no", y tomar, así, una decisión al respecto "en los próximos días". Además, Vila ha afirmado que "de momento" no hay constancia de futuras renuncias dentro del partido.

APOYO SOCIALISTA AL GOBIERNO MUNICIPAL

En esta línea, consultado por el apoyo socialista a la propuesta del gobierno municipal, Vila ha señalado que el grupo socialista local "cumplió una vez más con la ciudad" actuando frente a la "incomparecencia de los demás grupos", BNG y PP, que votaron en contra de los dos expedientes de modificación de crédito en el pleno extraordinario del pasado jueves.

En esta línea, el portavoz provincial socialista ha recalcado que se trata de un modificativo "necesario" para que la administración municipal "ponga lo que falta" para cofinanciar el plan de movilidad de la ciudad, junto con la subvención de 8,7 millones proveniente de los fondos FEDER. "El Partido Socialista ha sido fiel al compromiso que tiene con la ciudad de Ourense", ha añadido.