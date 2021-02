Los líderes de la oposición exigen una reunión con Feijóo para abordar la reactivación y piden concluir la comisión

Los populares aseguran estar "dispuesto" a "empezar a hablar" en la ponencia "en cuanto la oposición" se ponga en contacto con ellos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, han coincidido este lunes al demandar una reunión con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para abordar la recuperación económica de Galicia, así como al urgir que se concluya la comisión puesta en marcha en la Cámara gallega para abordar este asunto.

En primer lugar, en una rueda prensa ofrecida en Pazo do Hórreo, el socialista Gonzalo Caballero ha asegurado que el Gobierno gallego "sigue de brazos caídos", "sin acción" y "sin estrategia" para reactivar el tejido económico de Galicia.

"Pasan los días y más allá de la política de anuncios, no hay decisiones", ha sostenido en una intervención en la que ha criticado que aún no haya aparecido en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la ampliación de las ayudas para los sectores afectados por las restricciones sanitarias. Además, ha acusado a la Xunta de "poner el candado" a la comisión parlamentaria sobre la reactivación de Galicia.

Ante estas cuestiones y al considerar que el "PP carece" de orientación, ha tendido la "mano" al presidente de la Xunta para "pactar la reactivación económica" de la comunidad. "No se puede perder más tiempo", ha subrayado Gonzalo Caballero, que ha criticado que, a pesar de que PPdeG y BNG pactaron que esta comisión estaría cerrada a principios de 2021, "no hubo avances" ni se está consensuando "los grandes proyectos europeos" sobre los debería haber "un gran acuerdo político".

POSTURA DEL BNG

Después de que el secretario xeral del PSdeG solicitase a Feijóo la reunión y preguntada al respecto, la líder del Bloque ha recordado que ella lleva "mucho tiempo" reclamando un encuentro entre los líderes de las tres fuerzas políticas representativas de Galicia para hablar "cómo afrontar la pandemia en los dos ámbitos": el sanitario y el económico.

Dicho esto, Pontón ha censurado que el presidente de la Xunta esté "encapsulado en la burbuja de San Caetano", ya que "ni tiene un plan de salida" de la crisis "ni quiere aceptar las propuestas" de la oposición.

También la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha criticado que la comisión lleve "más de mes y medio cerrada", lo que supone "incumplir los propios plazos previstos" cuando los grupos acordaron su creación por unanimidad.

"El compromiso era tener las conclusiones finalizadas a finales de enero y a día de hoy el PP ni siquiera convocó la comisión para designar la ponencia que tiene que elaborar esas conclusiones", ha afeado, para seguidamente pedir a los populares que fijen una fecha "de inmediato".

En este contexto, Ana Pontón ha lamentado que el Parlamento gallego tenga ya "antecedentes" en "cómo el PP utiliza" estos órganos: "Es especialista en meter en el cajón comisiones de estudio y comisiones de investigación, pero desde luego creemos que en un tema tan serio y tan importante ese no puede ser el destino de esta comisión".

RESPUESTA DEL PPDEG

Preguntado por la petición de reunión con el máximo mandatario autonómico, Pedro Puy ha optado por referirse al "trabajo parlamentario" ya que las otras cuestiones "van por otro" cauce.

A este respecto, ha asegurado que su grupo está pendiente de recibir la llamada de los grupos de la oposición para abordar las cuestiones pendientes de la comisión por lo que ha asegurado que le llama la "atención" que BNG y PSdeG pidan su finalización "de forma pública".

Tras ello, ha afirmado que el PPdeG está trabajando en una propuesta de dictamen pero ha señalado que aún faltan informes ya que "de los 142 pedidos" se han recibido "un total de 126". "A la Xunta se le pidieron 65 y faltan cinco, a entidades externas se le pidieron 29 y faltan nueve", ha indicado.

"Estamos dispuestos a empezar a hablar en la ponencia en cuanto la oposición tengan a bien ponerse en contacto con nosotros", ha sostenido Puy, que ha considerado que "las prisas" de BNG y PSdeG "no son para esperar a ver qué dicen los colectivos" a los que se les ha solicitado informes".

De este modo, ha incidido en que cuando se disponga toda la información y se vea como puede estructurarse en el dictamen, el PPdeG agilizara la ponencia. "Si quieren ir avanzado alguna reunión no tengo inconveniente en reunirme si me lo piden, pero me llama la atención que no lo hiciesen y ahora denuncien esto", ha incidido.