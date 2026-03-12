El litoral de A Coruña, en alerta naranja este viernes por temporal costero

Archivo - Olas durante el frente meteorológico, a 23 de febrero de 2024, en A Coruña - M. Dylan - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha activado para este viernes la alerta naranja por temporal costero en el litoral noroeste y oeste de la provincia de A Coruña.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el fenómeno meteorológico adverso estará activo desde primera hora de la tarde de mañana hasta las primeras horas del sábado. Se espera mar combinada de noroeste con ondas de hasta seis metros.

La Secretaría Xeral para el Deporte de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes anunció la suspensión de la actividad deportiva federada y del programa Xogade no mar en los ayuntamientos afectados, que pueden consultarse en la web Deporte Gallego.