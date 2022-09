La llegada de los trenes Avril a Galicia se retrasa hasta 2023

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, ha informado de que los trenes Avril comprometidos por el Gobierno para llevar la alta velocidad al resto de ciudades gallegas --a mayores de Ourense-- "no van a llegar" en 2022, al acumular un retraso por parte de Talgo, que es el fabricante.

"A este 2022 no van a llegar, efectivamente. Con toda la documentación y la homologación lo que he hecho es contrastar con la Agencia Estatal de Seguridad, que es la que tiene que dar los permisos, y haciendo los cálculos no llega. Esperemos que no se aleje mucho, unos meses", ha destacado Pardo de Vera, a preguntas de los periodistas durante una visita a Ames (A Coruña).

Pardo de Vera ha explicado que "el problema de fondo" viene de "la demora en construir los trenes" y ha asegurado estar haciendo un "seguimiento" desde la secretaría de estado.

"Es un prototipo inédito y requiere unas pruebas de seguridad que son las que son y hasta que Talgo cumpla no se va a aprobar", ha constatado, antes de incidir en que "si se hubiesen empezado a fabricar en 2017 y no se hubiesen tirado dos años y algo para empezar el problema no estaría en la homologación", que es el proceso que se aborda ahora.

El próximo 5 de octubre, según ha apuntado, está convocada una nueva reunión técnica y la secretaria de estado ha subrayado que su compromiso es que los trenes estén "lo antes posible, en los próximos meses", al margen de discusiones entre Talgo y Renfe.

En cualquier caso, ha añadido que lo siente "pero los problemas no se atajan en un año" y en este caso, ha insistido, "vienen de atrás". "En el tema de alta velocidad no creo que deba yo ser cuestionada", ha apostillado.

A continuación, en otra visita en Santiago, ha sido preguntada de nuevo por este asunto por los periodistas, a lo que ha reiterado que está haciendo "un seguimiento" y existe "coordinación con la Agencia Estatal de Seguridad" para que indique "cuándo pueden estar" homologados los trenes, para no contar "solo" con "el compromiso de Talgo".