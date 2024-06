López Campos insiste en que la Xunta respeta de forma clara todos los trámites en el proyecto de Altri

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha insistido en que el Gobierno gallego respeta "claramente" todos los trámites y procedimientos administrativos en relación al proyecto que la empresa Altri plantea para el municipio de Palas de Rei (Lugo).

El titular de Cultura se ha pronunciado de este modo en el pleno del Parlamento de Galicia al ser preguntado por la diputada del Bloque Mercedes Queixas sobre el impacto que la planta de Altri tendrá en el Camino de Santiago.

La parlamentaria nacionalista ha sostenido que, además del impacto territorial, socieconómico y las consecuencias sobre los recursos hídricos del río Ulla, esta "macrocelulosa" supone "una doble amenaza para el alto valor patrimonial, cultural y turístico del Camino de Santiago".

Al respecto, el conselleiro ha puesto en valor la labor de la Xunta para "defender los intereses de Galicia" y ha incidido también en su compromiso con el Camino de santiago y el Jacobeo.

En este punto, ha acusado a los nacionalistas de llevar a la Cámara distintas medidas sobre Altri "con excesiva demagogia, pocos datos y bastante desinformación". Frente a ello, ha sostenido que la actuación de la Xunta sobre este asunto siempre fue "clara y contundente". "El Gobierno gallego está respetando claramente los trámites y los procedimientos administrativos como no puede ser de otra manera", ha dicho para señalar que "no concibe una administración que no respete los plazos y los procedimientos que establecen las propias legislaciones y los propios técnicos".

"Y así lo estamos haciendo de forma clara y de forma contundente, dejando que los funcionarios y los técnicos de la administración autonómica hagan su trabajo", ha incidido.