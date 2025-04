Lorenzana carga contra la "poca seriedad" de que Díaz anuncie con "un tuit" que Altri no recibe ayudas

La Xunta denuncia "una nueva discriminación" a Galicia por "criterios políticos"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha cargado contra la "poca seriedad" de que el Gobierno haya anunciado que el proyecto de Altri en Palas (Lugo) no recibe ayudas del Perte de Descarbonización Industrial a través de "un tuit" de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

En declaraciones a los medios en el Parlamento, la conselleira ha coincidido en la denuncia lanzada unos minutos antes --durante su discurso en el Debate del Estado de la Autonomía-- por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de que esta exclusión de ayudas, unida a la del proyecto de Ence en As Pontes, supone "una nueva discriminación" a Galicia del Gobierno central, "comunicado a la ciudadanía a través de un perfil de una red social de la señora Yolanda Díaz".

A través de un mensaje en la red social Bluesky en la noche del pasado martes, Yolanda Díaz anunció que el Gobierno no incluirá a Altri en los beneficiarios de fondos europeos asociados al Perte de Descarbonización, alegando que no apoyarán "ningún proyecto que ponga en riesgo a la población". "No apoyaremos ningún proyecto que ponga en riesgo a la población, la naturaleza, nuestro ecosistema o la vida misma. Siempre lo hemos dicho alto y claro: ¡Altri non! Y hoy lo decimos también en el Gobierno", afirmaba al tiempo que compartía una noticia de 'elDiario.es' que avanzaba esta decisión.

Al respecto, Lorenzana muestra la "decepción" de la Xunta por la "poca seriedad y la poca tecnicidad que está teniendo el Gobierno central en una causa tan seria como distribuir entre las empresas españolas los más de 40.000 millones de euros de los fondos europeos", los cuales se "están empleando de un modo claramente político".

Y es que se queja de que el departamento de Díaz "no es el ministerio competente" en las ayudas y no se hace "a través de una notificación o de una publicación como determina la legislación vigente" en relación a cómo se "están comunicando los resultados de una comisión de valoración de unas ayudas públicas". "Ahora la nueva moda que establece el Gobierno central es que la señora Yolanda Díaz comunica a las empresas, o parece que ella misma decide, cuándo las empresas son beneficiarias o no de fondos europeos públicos", arremete.

Así, se ha quejado del "desconocimiento" por parte de la Xunta y de las empresas presentadas al Perte de Descarbonización. "Si se confirman los datos que salen en algún medio de comunicación y que fueron anunciados por la líder de una facción del Gobierno central como ciertos, pues se confirmaría también una nueva discriminación por parte del Gobierno central a la Comunidad Autónoma de Galicia", asevera la conselleira.

En la mañana de este miércoles, el ministro de Industria, Jordi Hereu, ha ratificado que Altri se ha quedado fuera de las ayudas del Perte al no haber obtenido "la puntuación mínima para la evaluación". Unos apoyos que sí van para cinco proyectos de otras comunidades.

De tal forma, Lorenzana acusa al Gobierno de usar los fondos de los Perte como "la tesorería de la campaña electoral del señor Sánchez", ya que "se distribuyen, no con criterios técnicos, sino claramente con criterios políticos".

Afea que "muchos otros proyectos en otras comunidades han sido beneficiarios de fondos europeos, en el marco de los fondos Next Generation, sin haber comenzado siquiera una evaluación ambiental". "Sin embargo, para los proyectos gallegos siempre se exige que, como mínimo, tengan esa evaluación ambiental", apostilla.

CRÍTICAS A BESTEIRO

También critica Lorenzana que el líder los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, "lleva tiempo diciendo" que las ayudas se van a resolver "con criterios de tecnicidad". "Esto no es así", espeta.

Incide que Besteiro "no tiene ninguna capacidad de decisión, la capacidad de decisión lo tiene Yolanda Díaz". Dice que el líder del PSdeG va "a rebufo", dado que "la facción socialista del gobierno no informó el señor Besteiro, como es evidente, porque a quien informó fue a Yolanda Díaz, que acaba de hacer pública el resultado de un Perte convocado y tramitado por el Ministerio de Industria".

"Si el conocimiento que tiene el señor Besteiro de los restantes fondos es el mismo que respecto del Perte de Descarbonización, pues a lo mejor es más seguro preguntarle a Yolanda Díaz sobre el resultado", concluye la conselleira.