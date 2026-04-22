El lotero de A Coruña acusado de quedarse con una primitiva millonaria: "Mi conciencia está tranquila"

Manuel Reija y Miguel Reija, lotero y exdelegado provincial de Loterías y Apuestas del Estado acusados de quedarse con un boleto de una Primitiva millonaria y juzgados por estafa y blanqueo de capitales
Manuel Reija y Miguel Reija, lotero y exdelegado provincial de Loterías y Apuestas del Estado acusados de quedarse con un boleto de una Primitiva millonaria y juzgados por estafa y blanqueo de capitales - M DYLAN
Europa Press Galicia
Actualizado: miércoles, 22 abril 2026 14:12
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A CORUÑA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Manuel Reija, el lotero de A Coruña acusado de quedarse con una primitiva millonaria y de ocultar a su verdadero dueño que el boleto estaba premiado, ha defendido su inocencia en la última sesión del juicio celebrada en la Audiencia Provincial coruñesa tras semana y media de sesiones.

"Mi conciencia está tranquila", ha aseverado al hacer uso de la posibilidad de tomar la palabra al final del juicio y después de que en esta última sesión se diese lectura a las conclusiones de las defensas, de la Abogacía del Estado y de la aseguradora. En la jornada del martes, lo han hecho Fiscalía y las acusaciones particulares.

Manuel Reija ha apelado a los valores que le inculcaron a él y a sus hermanos sus padres. "Responsabildiad, rectitud y honradez", ha dicho para expresar luego su "indignación" y "decepción" sobre como en el juicio se han "retorcido", en su opinión, los hechos.

Sobre la localización del boleto, que el defiende encontró en su administración y los pasos que dio para entregarlo a Loterías y luego reclamarlo -- al no aparecer un dueño hasta que en 2018 se inició una investigación policial que localizó al considerado legítimo propietario, ya fallecido --, ha dicho que lo hizo pensando que ese acto "alimentaba esos valores".

"Y me han abocado a estar ante sus señorías", ha añadido en alusión a los magistrados. "No soy perfecto, cometo errores, tengo defectos", ha apostillado para rechazar que sea la persona "vil y maliciosa" que, a su juicio, han retratado las acusaciones.

Por su parte, su hermano Miguel Reija, el delegado de Loterías en A Coruña, también juzgado, ha agradecido el trato durante las sesiones de este juicio que concluye con la petición de absolución por parte de las defensas y de condena a seis años de prisión por parte de Fiscalía y acusaciones particulares, en representación de dos familias que reclaman el premio.

En concreto, piden para Manuel Reija condena por delito de estafa o, alternativamente, apropiación indebida y para su hermano Miguel por blanqueo de capitales. La defensa del primero plantea, subsidiariamente, atenuante de dilaciones indebidas.

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