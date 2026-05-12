Luís Seara se postulará como candidato del BNG a la Alcaldía de Ourense "si así lo considera la militancia"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, presenta a vecinos del barrio de O Couto, en Ourense, del proyecto de transformación urbana 'O Couto, cidade deportiva', acompañada del portavoz nacionalista local, Luís Seara - EUROPAPRESS

OURENSE, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del BNG local en el Ayuntamiento de Ourense, Luís Seara, ha avanzado que se postulará de nuevo como candidato del BNG a la Alcaldía de Ourense, "si así lo considera la militancia", encargada de escoger al futuro cabeza de lista.

Así lo ha trasladado consultado por medios en una rueda de prensa, acompañado de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, tras la presentación a vecinos del barrio de O Couto, en Ourense, del proyecto de transformación urbana 'O Couto, cidade deportiva'.

En este sentido, Seara ha insistido en que el BNG "tiene sus tiempos", con un calendario aprobado por el consello nacional, y ha explicado que "falta lo más importante": el debate asamblear. Así, ha instado a "esperar a que la militancia se pronuncie".

"Lo que sí quiero decir, porque creo que estas cuestiones tampoco hay que ocultarlas, es que Luís Seara va a candidatarse para ser, nuevamente, si así lo considera la militancia, el nuevo candidato del BNG", ha señalado.

"AÑOS DE INACCIÓN"

En este sentido, la líder nacionalista ha incidido en la necesidad de "dejar a un lado años de inacción", apuntado al gobierno del actual regidor, Gonzalo Pérez Jácome, así como a gobiernos pasados del PP, que "dejaron a Ourense en una situación muy difícil".

"Queremos que esta ciudad tenga un alcalde del BNG, porque tenemos un proyecto de futuro", ha añadido, aludiendo a que "más allá de que la justicia haga su trabajo" --en relación a la reciente imputación de Pérez Jácome por un presunto delito de prevaricación--, las próximas elecciones brindan la oportunidad de que Ourense "tenga un nuevo tiempo político de la mano del BNG".

A este respecto, Pontón ha insistido en que Ourense es "una gran ciudad" que necesita ser "pensada a lo grande" a través de un "gobierno con confianza en su futuro y posibilidades", tras "años de abandono de gobiernos de distintos colores políticos".

PROYECTO EN O COUTO

En concreto, la iniciativa presentada este martes por nacionalistas se basa en la creación de un espacio deportivo "accesible", con el objetivo de "impulsar el deporte local", así como "promover hábitos de vida saludables" y "responder a una demanda histórica de la ciudadanía", pasando por transformar en actual Estadio de O Couto en una ciudad deportiva.

En este sentido, el proyecto pretende mantener los elementos históricos de la infraestructura, como su tribuna y cubierta, incluyendo un campo de fútbol e hierba sintética, así como un complejo multiusos, un gimnasio y pistas polideportivas cubiertas.

Asimismo, las instalaciones buscarían reforzar las zonas verdes del barrio, así como mejorar el acceso y aparcamiento, contando con una capacidad próxima a las 10.000 personas, y con un presupuesto que rondaría los 20 a 25 millones de euros, recurriendo a la cofinanciación de otras entidades como la Xunta.

Según ha trasladado el partido, dicha iniciativa "permitiría dar respuesta a varias necesidades de manera conjunta", entre ellas, la "escasez" de instalaciones deportivas en la ciudad, al compensar la existencia del actual estadio --que pasaría a ser una ciudad deportiva-- con la construcción de uno nuevo.

Además, nacionalistas han avanzado la posibilidad de habilitar un nuevo acceso desde la N-525 para "descongestionar el tráfico" de la zona. Todo ello, con el objetivo de "recuperar, humanizar y poner en valor un espacio degradado, mejorando de forma significativa el conjunto de su entorno".