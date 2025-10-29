Luis Zahera y Tamar Novas, entre los protagonistas del thriller que Daniel Sánchez Arévalo comienza a rodar para Netflix

Arranca el rodaje de un nuevo thriller de Netflix, con Laia Costa, Karra Elejalde, Luis Zahera y más - MANUEL FERNANDEZ-VALDES/NETFLIX

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director Daniel Sánchez Arévalo comienza el rodaje para Netflix un thriller que contará entre sus protagonistas con los actores gallegos Luis Zahera y Tamar Novas. El reparto también está encabezado por Laia Costa, Karra Elejalde, Lluís Homar y Álvaro Cervantes.

Netflix ha anunciado este miércoles este rodaje del reconocido director español responsable de proyectos como 'AzulOscuroCasiNegro', 'Diecisiete' y 'Primos', entre otros. Se trata de un thriller en el que nadie es exactamente quien aparenta ser. Comienza a rodarse en varias localizaciones de Madrid.

La película está producida por la gallega Bambú Producciones ('La viuda negra', 'Fariña', 'El caso Alcasser', 'El caso Asunta'), con Ramón Campos como productor ejecutivo y guionista junto a Daniel Sánchez Arévalo.

"La trama se sitúa en plena crisis económica, cuando un grupo de atracadores irrumpe en un banco de Madrid, lo que desencadena una serie de acontecimientos imprevisibles. Lo que en principio parece un robo más se convierte en una partida de engaños, miedo y supervivencia, donde cada decisión cuenta, cada gesto esconde algo y todos buscan escapar de algo más que de la cárcel", explica Netflix en un comunicado.

En palabras de Daniel Sánchez Arévalo: "¿Te apetece cambiar de género?, me preguntó Ramón. No dudé un segundo en responder con un enérgico sí. Tenía muchas ganas de salir de mi mundo. Explorar otras historias que no hayan partido de mi cabeza. Cuando Ramón me contó el argumento, sentí que, no es que fuera el vehículo perfecto, era la montaña rusa perfecta para montar al espectador y tratar de ofrecerle una experiencia llena de acción, suspense, intriga, desconcierto, giros y pura diversión".

"Estoy especialmente feliz con el casting que hemos levantado: Laia, Karra, Luis, Tamar, Álvaro y Lluís. Un auténtico dream team", ha valorado el director.

También de Sánchez Arévalo y Bambú es la película 'Rondallas', rodada en Galicia y pendiente de estreno en enero de 2026, con un elenco de varios actores gallegos como el propio Tamar Novas, María Vázquez o Javier Gutiérrez.