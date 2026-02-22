Maite Flores, candidata a rectora, reafirma su compromiso con una USC "de frontera y abierta a la internacionalización"

1062123.1.260.149.20260222102809 La catedrática en óptica y candidata a rectora de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Maite Flores. - EUROPA PRESS

La catedrática en Óptica y candidata a rectora de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Maite Flores, reafirma su compromiso con un modelo de institución "de frontera, abierta y con espíritu de pertenencia" de cara a la segunda vuelta de las elecciones, cuya votación se celebrará el próximo 11 de marzo. "Queremos realmente que sea una universidad de frontera, una universidad abierta a la internacionalización", defiende.

En una entrevista concedida a Europa Press, la profesora de Física explica que su decisión de presentarse surge de "un compromiso real con la institución" y del apoyo de un equipo que busca definir la universidad de la próxima década.

"Buscamos tener una universidad en la que dentro de 10 años estaríamos orgullosos de llevar a nuestras hijas y a nuestros hijos, una universidad que marque realmente tanto a los estudiantes como a las personas que trabajamos en ella", relata.

Respecto a los resultados de la primera vuelta --en la que quedó segunda y superó por 33 votos ponderados a María José López Couso-- la candidata hace una lectura "positiva", asegurando haber alcanzado el objetivo de estar en la segunda vuelta y destaca que "la buena participación legitima los resultados".

Sobre el apoyo recibido, lo relaciona con "la capacidad de trabajo de su equipo", al cual define como un grupo que "nace en la universidad para la universidad" con la idea común de trabajar por una USC "que apueste por el país".

REMODELACIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA

En el plano de la gestión, la candidata subraya que la universidad no es un "ente abstracto", sino la suma de profesorado, investigadores, personal de administración y servicios, y estudiantes. Por ello, plantea una "remodelación" de la administración, especialmente en el área de investigación, donde considera necesario cambiar la organización actual para dotar a los trabajadores de mejores estructuras y herramientas.

En materia económica, recuerda que su candidatura contempla la creación de una Vicerreitoría de Economía que dicte las líneas de actuación, priorizando la estabilización del personal PDI y PTXAS. "Esta universidad acusa mucho de que no se le escucha y yo pienso que es cierto", sentencia.

Uno de los puntos críticos en el futuro de la USC es el relevo generacional ante las próximas jubilaciones, según explica Flores, que tacha de "hecho constatado" esta salida masiva de personal para la que propone un modelo de "solapamiento" entre el valor actual y el nuevo para no perder conocimiento.

"No es un gasto cuando se haga esa inversión de tener a dos personas conviviendo", afirma, a la vez que defiende un modelo de renovación generacional "pausado, meditado y planificado".

Sobre el equilibrio entre funciones, Flores rechaza separar la investigación de la docencia, calificándolas como "las dos caras de la misma moneda" e insiste en que la investigación "repercute directamente en las aulas".

LUGO: UN CAMPUS "DESPROTEGIDO"

Para al alumnado que conforma la USC, la candidata busca que sea el "núcleo" y la "razón de ser" de la universidad, fomentando una identidad USC que aumente la participación estudiantil, "que tiene mucho margen de mejora". En cuanto a la problemática de la vivienda en ciudades como Santiago y Lugo, insiste en que trabajará para que las residencias universitarias sean "espacios públicos y dignos" que aseguren la equidad.

Sobre el Campus de Lugo, Flores reconoce que existe un sentimiento de "desprotección" y de ser tratados como una "sucursal", un sentimiento que "seguramente sea resultado de líneas de actuación de los últimos años", según denuncia.

"El Campus de Lugo es una parte muy importante de la USC, todos estamos en el mismo barco, es muy importante el impacto de sus titulaciones y en Lugo están más concienciados con lo que supone tener una universidad", asegura.

En este contexto, la candidata insiste en la importancia de colaborar con otras universidades públicas gallegas, si bien matiza que el acuerdo alcanzado para descentralizar el grado de Medicina requiere "limar" cláusulas para que la USC salga fortalecida y "no pierda".

UNA CAMPAÑA DE "ATAQUES PERSONALES"

La candidata también denuncia que en el tramo final de la campaña para la primera vuelta se produjeran "ataques personales, bulos y mentiras" en redes sociales contra su persona. "Se llegó a un terreno personal y no todo vale, yo no quiero ser rectora a cualquier precio", asevera.

Flores critica que estas prácticas no benefician a la institución e insiste en marcar distancias con el proyecto de Rosa Crujeiras, señalando que su equipo es "coherente" y "no tiene un marcado cariz político".

"En el caso de Crujeiras, el momento final de la campaña se desarrolló de una forma que, en mi opinión, no tenía que haber ocurrido nunca. Hubo muchas cosas en redes, hubo críticas, que las críticas las recibo perfectamente, pero bulos y mentiras... Ataques personales incluso el día de las votaciones y el día de la jornada de reflexión", denuncia.

De cara a la votación del 11 de marzo, Flores apela a la comunidad universitaria para que analice los programas de ambas candidatas, "entre los que hay muchas diferencias", subraya.

"Tenemos que pensar qué queremos para el futuro, si queremos realmente un cambio y un equipo que pueda gobernar... Nosotros llevamos muchas cosas para mejorar la calidad de la universidad, incorporando la inteligencia artificial y muchos otros procedimientos que distan de los que tenemos", concluye.