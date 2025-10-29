Marcos Nogueiras (BNG) será el nuevo alcalde de Vilar de Santos (Ourense) tras la dimisión del actual regidor

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El nacionalista Marcos Nogueiras será el nuevo alcalde de la localidad ourensana de Vilar de Santos tras presentar este lunes su dimisión el hasta ahora regidor, Rubén Colmenero, por motivos "personales y urgentes" después de sustituir en el cargo en febrero a Antonio Míguez.

Así, la asamblea local del Bloque en el municipio decidió este martes a última hora, por unanimidad, que el actual teniente de alcalde, Marcos Nogueiras, será el candidato a suceder a Colmenero al frente del consistorio local.

El que será nuevo regidor, ingeniero industrial de formación y que regenta una explotación agraria en la localidad, ha agradecido la confianza depositada en él por la organización y ha asegurado que afronta esta nueva etapa "con mucha ilusión, responsabilidad y compromiso con el proyecto colectivo del BNG".

"Vamos a continuar con el trabajo de estos años, profundizando en las políticas en defensa de nuestro rural, de los servicios públicos y de la igualdad, siempre con diálogo con los vecinos y mirando hacia el futuro de Vilar de Santos", ha manifestado Nogueiras, que también es el responsable comarcal del BNG Arnoia-A Limia.

Asimismo, el BNG de Vilar de Santos, que tiene seis ediles de los siete con los que cuenta la corporación local, ha destacado el "consenso y la unidad" con la que se ha tomado esta decisión, lo que ven "una muestra de la fortaleza del proyecto nacionalista en el ayuntamiento.

Está previsto que el pleno en el que se ratifique la dimisión de Rubén Colmenero se celebre el próximo jueves, día 6 de noviembre. Posteriormente, se convocará el pleno de investidura del que saldrá elegido nuevo alcalde Marcos Nogueiras.