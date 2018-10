En Marea adelanta sus elecciones internas y tendrá nueva dirección en diciembre, tras un plenario el 27 de octubre

Actualizado 07/09/2018 22:59:46 CET

Beiras asegura que "hay problemas en En Marea" y pide "diálogo" para abordarlos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consello das Mareas ha acordado este viernes adelantar sus elecciones internas y tendrá una nueva dirección en el mes de diciembre, después de que un plenario que se celebrará el 27 de octubre apruebe el reglamento que regirá este proceso.

La decisión ha sido alcanzada sin necesidad de votación en una reunión a la que han acudido, además de los miembros de la coordinadora y el portavoz, Luís Villares, miembros críticos con la actual dirección como la integrante de Anova y de la Marea Atlántica, Gladys Afonso, y el histórico dirigente nacionalista Xosé Manuel Beiras.

En concreto, el proceso interno arrancará a finales de este mes de septiembre con encuentros provinciales en el sábado 29 de septiembre. A partir de ahí, se iniciará la recogida de aportaciones para la elaboración de las tesis que serán llevadas al plenario, que tendrá lugar el sábado 27 de octubre.

Será este sábado 27 de octubre cuando el plenario, máximo órgano de decisión de la formación, apruebe el reglamento que dará inicio a las elecciones internas, que se celebrarán del 19 al 25 de noviembre, y que terminarán en la elección del nuevo Consello das Mareas y de la nueva coordinadora a principios de diciembre.

Al respecto, en declaraciones a los medios tras finalizar el encuentro, Luís Villares ha asegurado que con la elaboración de este calendario la dirección busca "conjugar agilidad en los tiempos y garantías de participación, deliberación y decisión". "Este es el Consello donde todo el mundo puede opinar, decidir y donde se garantiza que los inscritos tienen la última palabra de lo que pasa en el espacio político de En Marea", ha señalado.

"HAY PROBLEMAS EN EN MAREA"

Con todo, a su salida de la reunión del Consello das Mareas, celebrado en Santiago de Compostela, Xosé Manuel Beiras, ha explicado que aprovechó esta reunión para advertir de que "hay problemas en En Marea" que "son una realidad" y que "para abordarlos, primero hay que reconocer que hay un problema y, después, abrir un diálogo".

"Una cosa es un proceso del plenario y otra es el diálogo que tiene que haber, por ejemplo, entre mareas municipales y En Marea, que son espacios distintos", ha señalado Beiras, que ha mostrado su deseo de contribuir a "una reflexión".

Además, preguntado por la iniciativa de la mesa por la confluencia, impulsada por Compostela Aberta y que pedía hacer inmediato este proceso para que no influyera en las elecciones municipales, ha destacado que lo que pide este órgano es "que haya un diálogo" y que "no solo dialoguen las mareas municipales, sino En Marea a través de su dirección".

Por ello, ha subrayado que esta iniciativa no es "un capricho" de Martiño Noriega. "Porque Martiño no tiene ambición, pudo ser el portavoz del grupo parlamentario de AGE en lugar de ser yo, y no lo fue por lealtad a los vecinos de Teo", ha subrayado para insistir en que "una persona que hace eso, no tiene ambición de trepar".

Además, también ha señalado que el problema "tampoco es Villares" sino que "hay un procesos muy difíciles" en los que espacios muy "complejos" como En Marea y las mareas municipales deben "dialogar y convivir conjuntamente". "Y eso se hace hablando, los problemas se abordan. Nos debemos a los ciudadanos", ha insistido.

DIRECCIÓN CON TODAS LAS SENSIBILIDADES

Por su parte, tras la intervención de Beiras, Gladys Afonso, ha esperado que las elecciones sirvan para que en el nuevo Consello das Mareas "estén representadas todas las sensibilidades del espacio de confluencia que es En Marea". "Que en ese Consello se contemple el consenso, que es el que tiene que reinar en un espacio de unidad popular", ha apuntado.

Para ello, ha pedido una "participación masiva" tanto en el plenario como en las elecciones del Consello das Mareas. "Que el censo sea un censo real de los inscritos" para que "se eliminen todas las suspicacias que pudiera haber hasta el momento", ha indicado.

Y es que, en su opinión, todos los agentes deben "participar activamente" para que realmente En Marea sea "un espacio diverso y mestizo" dado que, "a la hora de la verdad" en las pasadas elecciones "hubo una deturpación" que dio lugar "a una situación de enfrentamientos y desencuentros".

En la cita de este viernes, además, el Consello das Mareas ha realizado un análisis de la situación política en el conjunto del Estado tras el cambio del Gobierno y ha avanzado en la elaboración de un banco de ideas que sirva de base para la elaboración de los programas municipales. Además, En Marea también ha aprobado lanzar una consulta para que las bases decidan sobre la forma en la que se presentará a las elecciones europeas.