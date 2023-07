Marta Lois (Sumar) apela ao voto progresista para evitar a "aniquilación" de dereitos cun goberno de PP e Vox

Destaca a capacidade de "confrontar con argumentos" de Yolanda Díaz no debate de RTVE



A CORUÑA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

A cabeza de lista de Sumar ao Congreso pola provincia de A Coruña, Marta Lois, asegurou que un goberno central do líder popular, Alberto Núñez Feijóo, co candidato de Vox, Santiago Abascal, como vicepresidente, suporía a "destrución e aniquilación" dos dereitos das mulleres e fixo un chamamento a "todos os galegos e galegas progresistas para que vaian votar" este domingo.

"As mulleres xogámonos todo o 23 de xullo", recalcou a candidata ao Congreso da formación impulsada pola vicepresidenta do Goberno, Yolanda Díaz, após pedir o voto para Sumar co obxectivo de conseguir "políticas que sigan conquistando dereitos e liberdades".

Fíxoo durante unha repartición electoral no barrio coruñés de As Conchiñas, no que estivo acompañada polo número dous da candidatura, Manuel Lago, e no que se mostrou "convencida" de que destas eleccións xerais sairá "un goberno progresista cun Sumar forte".

Na súa intervención, ademais, explicou que "ao longo destes tres anos e medio" puidéronse comprobar "as grandes políticas" que "cambiaron a vida da xente e que procedían do Ministerio de Traballo", carteira de Díaz.

Lois insistiu en que non é a súa intención facer un discurso de "política do medo" pero, na súa opinión, coa opción de goberno entre Feijóo e Abascal chegaríase a "un momento de destrución e aniquilación dos grandes e importantes dereitos das mulleres".

"Significaría claramente retroceder 50 anos, a tempos moi escuros, e asumir o negacionismo da ciencia e do cambio climático", puntualizou, após engadir que esta circunstancia é "unha realidade e non unha hipótese" en Valencia, Estremadura, Baleares, Andalucía e Castela León, onde ambas formacións chegaron a un acordo após as eleccións do 28 de maio.

"DEBATE A TRES"

Respecto ao "debate a tres" organizado por RTVE este mércores no que se enfrontaron os candidatos á presidencia do Goberno de Vox, de Sumar e do PSOE, Pedro Sánchez, e que estivo marcado pola ausencia do líder popular, Lois destacou que nel Yolanda Díaz demostrou que "é capaz de confrontar con argumentos, con datos e con solvencia".

En contraposición, dixo, a Feijóo "que con todas as súas mentiras dá conta de que non ten nin programa, nin medidas para estar lexitimado para ser presidente do Goberno".