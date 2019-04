Marta Rivera (C's) quita credibilidad al CIS: "Se ha convertido, gracias al PSOE, en una broma"

Publicado 09/04/2019 18:38:30 CET

FERROL, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata al Congreso por A Coruña de Ciudadanos, Marta Rivera, ha quitado credibilidad a la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que le da a la formación naranja un escaño por esta circunscripción y otro por la provincia de Pontevedra.

A preguntas de los medios de comunicación, Rivera ha detallado que "es una pena que la encuesta del CIS, que es además la última antes de las elecciones, se haya convertido, gracias al PSOE, en una broma, cuando pones al frente a alguien que tiene el carné del partido en la boca, pasan esta cosas".

La candidata de Ciudadanos ha abundado en que "ya nadie se cree al CIS, y lo que hay que pensar es que esta encuesta se hace con dinero público, y esto es muy serio, ya que de lo contrario podría ser una broma".

CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE FERROL

Por su parte, Alejandro Langtry, el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Ferrol después de dejar el PP, en el que ha sido su primer acto con su nueva formación, se ha referido a su integración en el partido naranja, asegurando que se involucra "con muchas ganas en este proyecto".

"Ferrol está muy necesitado de seriedad en la política y francamente me he animado a sumarme a este proyecto porque Ciudadanos me parece que ofrece una alternativa seria y coincidimos plenamente que la ciudad necesita un nuevo rumbo, algo que vamos a presentar próximamente con un nuevo equipo y a mi es a quien me toca liderarlo", ha manifestado.