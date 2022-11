Martín Seco mantendrá su acta de diputado y da a entender que irá a la justicia si le expulsan del Grupo del PSdeG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSdeG Martín Seco prevé seguir en la Cámara autonómica hasta que finalice la Legislatura y, dado que no ve "motivos" para ser expulsado del Grupo Socialista al entender que no ha cuestionado directrices de la dirección, ha dado a entender que, si los órganos internos no le avalan, irá "a la justicia" para obtener "la razón".

"No existen motivos para ese expediente, mi comportamiento es completamente intachable y no se corresponde con la realidad lo que pone. Creo que oyendo mi intervención se puede demostrar, y estoy esperando con toda la tranquilidad posible para que se analicen los hechos", ha indicado, en declaraciones a los medios, en los pasillos de la Cámara.

Seco se refería a su intervención en la Cámara del pasado mes de septiembre, cuando los socialistas votaron a favor de la Ley de áreas empresariales, junto al PP. Desde la tribuna del hemiciclo, Seco se mostró crítico entonces con el contenido de esta norma y justificó el voto favorable porque así lo ordenaba "la dirección política del partido".

Preguntado acerca de si ha hablado con el portavoz parlamentario del PSdeG, Luís Álvarez, al respecto de este asunto y sobre el informe que sustenta el expediente, Seco ha respondido que no tiene "ninguna comunicación" al respecto de este asunto.

"Ni ahora, ni tampoco anteriormente. En ningún caso se me reprochó mi actitud y esto y a la espera de, cuando se abra ese expediente, poder analizar qué pone el informe", ha dicho.

AVISA: ESTÁ DISPUESTO A IR A LA JUSTICIA

Preguntado sobre cómo es el ambiente entre los compañeros del grupo, ha defendido que hay "una situación de normalidad". "Estamos aquí escuchando a nuestros compañeros (en el pleno se debate el proyecto de presupuestos para el próximo ejercicio) y votaremos a favor de todas las cuestiones que nos marque el Grupo como siempre hicimos", ha garantizado.

Por su parte, ha asegurado que espera "con toda la tranquilidad" seguir trabajando a favor del proyecto socialista, y ha dado por hecho que el asunto "se va a aclarar" y que los órganos del partido acabarán respaldándole, de forma que se "va a desdeñar" un expediente que, bajo su punto de vista, "no tiene ningún sentido".

En este punto, ha insistido en que ni en su intervención ni en el voto "hay nada que justifique" una expulsión. Por ello, no "visualiza" salir del Grupo. Y en este punto, ha avanzado que no prevé abandonar las "responsabilidades" que le dieron los ciudadanos que le apoyaron en las urnas y, en consecuencia, su acta en la Cámara.

"Esperaré a que se dilucide el expediente", ha recalcado y ha aludido que lo hará tanto en relación a los órganos del partido, en los que "confía", o de ser preciso "en la justicia ordinaria". Lo hará para que se le dé una "razón" que ve "más que evidente".

LA DIRECCIÓN, TAMPOCO "POR ENCIMA DE LAS NORMAS"

En cuanto a la rueda de prensa que ofreció el secretario de Organización del PSdeG, José Manuel Lage, el pasado fin de sema, ha asegurado que comparte su proclama de que "nadie está por encima de las normas". "Yo no, ni ningún otro compañero, ni miembro de la dirección", ha esgrimido.

"Comparto lo dicho, ahora el partido tiene que escuchar, ver las normas y esperar a que se haga justicia", ha zanjado.