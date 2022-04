Más de 3.000 personas disfrutarán de la nueva edición del programa 'Coñece a túa provincia' de la Diputación de Lugo

Desde marzo operan ya las rutas en catamarán por la Ribeira Sacra, que el año pasado transportaron a 40.000 viajeros

LUGO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tras el éxito cosechado el año pasado, la Diputación de Lugo ha puesto en marcha la segunda edición del programa de viajes gratuitos 'Coñece a túa provincia', del que se beneficiarán más de 3.000 personas de 135 asociaciones y colectivos lucenses.

En esta temporada, los usuarios viajarán en dos turnos, que permitirán conocer los diferentes recursos turísticos de la provincia en primavera --de marzo a junio-- y en otoño --de septiembre a noviembre--, enfatizando las diferencias paisajísticas, gastronómicas y culturales en ambos periodos.

El presidente provincial, José Tomé Roca, ha destacado que la reedición de este programa "tiene como objetivo seguir favoreciendo el conocimiento de la provincia entre los propios vecinos" y, al mismo tiempo, "apoyar la actividad de la hostelería, del turismo y del comercio frente al impacto de la pandemia". 'Coñece a túa provincia' fue creado al amparo del Plan de Impulso de la Economía de la Provincia, para contribuir a paliar los efectos de la pandemia en el tejido productivo.

"De esta forma, también seguimos consolidando un modelo de turismo de calidad, sostenible, con capacidad para atraer visitantes a lo largo del año, que pone en valor el patrimonio y que mantiene y crea empleo, sobre todo en el rural", ha destacado Tomé Roca. La primera edición del programa terminó "con muy buenas sensaciones y con una respuesta de los participantes muy buena", ha añadido.

Un total de 80 asociaciones y colectivos de la provincia participarán en el primer turno, de marzo a junio, en las visitas, con las que recorrerán el patrimonio natural, histórico, gastronómico y cultural de los ayuntamientos lucenses. La primera parada de cada viaje se realizará siempre en un espacio de titularidad provincial, como puede ser el Pazo de San Marcos, el Centro de Producción Audiovisual, a Granxa Gayoso Castro, el Centro de Interpretación Terras do Miño o el Mazo de Santa Comba.

SOLICITUDES

La institución provincial recibió 170 solicitudes durante el período de inscripción, de las que fueron admitidas 135 siguiendo el orden de presentación, hasta completar las plazas disponibles, tal y como señalan las bases. Además, se aceptaron 32 entidades que entraron en el listado de espera.

El programa 'Coñece a túa provincia' incluye, de forma gratuita, el transporte para los traslados de ida y vuelta desde el lugar o lugares de origen, póliza de seguro de los viajeros, menú de comida y entradas y visitas a diferentes lugares de interés de la provincia de Lugo.

Estas visitas serán realizadas por profesionales que cuentan con la habilitación de guía oficial de turismo de Galicia y por el personal de atención al público en los diferentes museos, empresas o talleres señalados en los itinerarios del programa.

RUTAS FLUVIALES POR LA RIBEIRA SACRA

Este proyecto complementa asimismo otras iniciativas importantes de la Diputación de Lugo en el ámbito turístico, como es el servicio de rutas fluviales en catamarán por la Ribeira Sacra, que también arrancó de nuevo en el mes de marzo.

Sobre esta iniciativa, el presidente provincial ha destacado que el funcionamiento de los catamaranes "contribuye de manera directa a dinamizar la economía de la Ribeira Sacra", en tanto que generan "un efecto multiplicador en términos de pernoctaciones y de consumo". "Por lo tanto, tenemos la convicción de que ayudarán en la dinamización económica de la hostelería, del turismo y del comercio", ha subrayado.

Tomé Roca ha valorado especialmente la evolución del número de viajeros, toda vez que en el 2020 el Estado de Alarma y las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia afectaron al servicio. Concretamente, ha destacado que, en el 2021, casi se duplicaron las personas que navegaron en los catamaranes de la Diputación de Lugo, hasta los cerca de 40.000 viajeros, una cifra "muy importante", toda vez que el servicio no operó hasta el mes de octubre al 100% de su capacidad.

La Diputación de Lugo tiene en marcha una nueva web de reservas para las rutas fluviales por la Ribeira Sacra. Todas las personas interesadas en conocer los paisajes de la Ribeira Sacra a bordo de los catamaranes de la institución provincial pueden formalizar su reserva en la web https://reservas.rutasembalses.es.

En la nueva temporada se mantendrán los dos recorridos: la ruta fluvial 'Canón do Sil', que parte del embarcadero de la Diputación Ponte de Sil, en Monforte de Lemos, y tiene una duración de dos horas; y la Ruta Fluvial do Cabo do Mundo, que parte de Belesar Pueblo, en O Saviñao, y que transita por O Saviñao, Pantón y Chantada, también con una duración aproximada de dos horas.