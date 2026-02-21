Más de 600 personas acompañarán a Rueda en el acto que conmemora el segundo aniversario de su victoria electoral

Rueda, en la jornada de su proclamación como candidato, en enero de 2024. - PP GALLEGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alfonso Rueda, celebrará este domingo con unos 600 militantes y simpatizantes un acto en Santiago de Compostela que servirá para conmemorar el segundo aniversario de la victoria que el 18 de febrero de 2024 le permitió revalidar la mayoría absoluta.

Rueda, quien en 2022 había heredado las riendas de la Xunta y del partido de las manos de Alberto Núñez Feijóo, tras el salto de este a la política estatal, logró dos años atrás su primera mayoría absoluta como jefe de filas del PP gallego y la quinta consecutiva para los populares desde que en 2009 su antecesor recuperó el Gobierno autonómico.

De este modo, aunque para el domingo está convocada la Junta Directiva Autonómica, fuentes populares consultadas por Europa Press han trasladado que prevén que la cita "supere" a la reunión convencional de este órgano. De hecho, se estima la asistencia de más de 600 personas.

Los populares afrontarán el acto con el objetivo de "celebrar que en Galicia se sigue disfrutando de una normalidad extraordinaria" que permite "estar centrados en lo importante".

Enumeran, como ejemplo, la aprobación anual de presupuestos mientras "se sigue avanzando en vivienda, sanidad pública, educación gratuita, I+G+i, servicios sociales, empleo, pesca o medio rural".

'GALICIA RUEDA', EL LEMA

El PPdeG ha preparado un acto con el que quiere enfatizar que, en la línea de la proclama de la campaña de las últimas autonómicas relativa a que 'Galicia Funciona', ahora "sigue funcionando" con Rueda al frente del Ejecutivo autonómico.

El lema escogido para el acto será, así, 'Galicia Rueda'. "Porque 'Galicia Rueda', gracias al Partido Popular, por su estabilidad, su gestión y su 'sentidiño'", argumentan los populares.

En cuanto al formato, se basará en reproducir, en el mismo escenario --Hotel Monumento San Francisco-- y con los mismos oradores --Borja Verea, Nicole Grueira, Marta Nóvoa y José López Campos--, el acto con el que hace poco más de dos años, el 7 de enero de 2024, se proclamó la candidatura de Alfonso Rueda a las gallegas.