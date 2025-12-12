Más de 80 personas del ala nacionalista del bipartito se reúnen el sábado en el 20 aniversario de su llegada a la Xunta

Archivo - Anxo Quintana, exvicepresidente de la Xunta, se dejó fotografiar en la campaña de 2011 con su sucesor en el BNG y el candidato a Alcalde, Francisco García. En la foto, en la izquierda, Alfredo Suárez Canal, exconselleiro de Medio Rural en el bip - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unas 80 personas vinculadas con la parte nacionalista del bipartito se darán cita este sábado en Santiago de Compostela para celebrar una comida en la que conmemorarán el 20 aniversario de su llegada a la Xunta de Galicia en el año 2005.

Este reencuentro reunirá en el restaurante A Nave de Vidán a personalidades de aquel Ejecutivo como el vicepresidente Anxo Quintana o los conselleiros Fernando Blanco, Alfredo Suárez Canal o Teresa Táboas.

Junto a ellos, multitud de altos cargos y personal asesor que entre los años 2005 y 2009 compartieron horas de trabajo en la sede del Gobierno gallego en San Caetano.

Además de reencontrarse, los organizadores también han señalado que el acto quiere servir también para reivindicar el legado del último gobierno de izquierdas en Galicia, el liderado por el socialista Emilio Pérez Touriño y que en 2009 dio paso a las posteriores cinco mayorías absolutas del PPdeG.

Está previsto que a las 13.30 horas comiencen una serie de intervenciones de los conselleiros Fernando Blanco, Suárez Canal y Teresa Táboas.

Para concluir, tomará la palabra Anxo Quintana y, a continuación, se dará paso a esta comida que reunirá a numerosos rostros históricos del nacionalismo gallego.