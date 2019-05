La masa de aire africano mantendrá el calor hasta el miércoles

Actualizado 13/05/2019 11:11:46 CET

La masa de aire cálido africano mantendrá el tiempo seco y caluroso hasta este miércoles, con temperaturas "más altas de lo habitual" en esta época del año, por encima de los 30 grados en muchos puntos de Galicia, tras lo que bajarán el jueves unos 10 grados en una jornada en la que se esperan lluvias por la noche.

Según han manifestado a Europa Press fuentes de Meteogalicia, servicio dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, la masa de aire cálido que cruza toda la Península llegó a Galicia este domingo, dejando valores de más de 30 grados en algunos puntos del sur de la Comunidad gallega, y mantendrá el "sol y calor" cuatro jornadas hasta el miércoles.

No obstante, las mismas fuentes han explicado que en la zona de A Mariña luguesa "no se notó" la influencia de esta masa de aire cálido, ya que no han pasado de los 20 grados.

La jornada de este lunes se prevé que sea "la más calurosa" de los cuatro días en los que estima que dure este episodio de calor en mayo. De hecho, dependiendo de la zona, las temperaturas pueden subir todavía entre uno y tres grados.

Para este lunes se prevén que las máximas ronden los 35 grados en la ciudad de Ourense, los 35-36 en O Baixo Miño, los 33 en la de Pontevedra y los 31 en Vigo y Santiago de Compostela. "Muy por encima de lo que es normal y es posible que se bata algún récord", han abundado.

Las mismas fuentes de Meteogalicia han puntualizado que "en mayo es habitual episodios de temperaturas altas" durante los que las temperaturas son "frescas" de noche y elevadas durante la jornada, con valores por encima de los 30 grados.

"CAMBIO SIGNIFICATIVO"

Sin embargo, para el jueves se producirá un "cambio significativo", han indicado las mismas fuentes de Meteogalicia, con la llegada de nubes y posibles lluvias por la noche.

Por ello, a partir del jueves bajarán "mucho" las temperaturas situándose en "valores más normales" para esta época del año en torno a los 20 grados, con una caída de unos 10ºC.

Para el festivo de este viernes de las Letras Galegas y el fin de semana se espera cielo más cubierto, "algo de lluvia" y temperaturas más frías, con un "ambiente de humedad" durante el fin de semana.