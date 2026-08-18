Medios aéreos y terrestres continúan luchando contra un fuego en A Gudiña (Ourense) que ha calcinado unas 10 hectáreas

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -
Efectivos de extinción trabajan desde el mediodía de este martes atajando un incendio forestal declarado en el municipio ourensano de A Gudiña, a donde se han llegado a movilizar hasta ocho aviones y cinco helicópteros, además de medios terrestres.
Según ha informado a Europa Press la Consellería do Medio Rural, el fuego se inició sobre las 12,00 horas en la parroquia de Carracedo da Serra. Por el momento el incendio continúa activo y ha afectado a una superficie estimada de 10 hectáreas.
Hasta la zona se han desplazado, de forma acumulada, un técnico, cuatro agentes, ocho brigadas, tres motobombas, una pala, ocho aviones y cinco helicópteros. En el operativo participan tanto medios autonómicos como del Gobierno central --en este último caso, una brigada de refuerzo formada por 18 bomberos y dos helicópteros--.