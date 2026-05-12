A Mesa responde a Rueda que el "acuerdo general" sobre el gallego existe desde hace 20 años y lo acusa de "incumplirlo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de A Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira, ha respondido al titular de la Xunta, Alfonso Rueda, que el "acuerdo general" sobre el gallego ya existe desde hace 20 años y ha acusado al Gobierno gallego de "incumplirlo".

Así lo ha trasladado en un comunicado después de que el lunes el presidente de la Xunta avanzase que su Ejecutivo prevé presentar su propuesta de pacto por el gallego en este primer semestre de 2026 y acusase al BNG de "echarse fuera" de los trabajos para llegar a este fin "desde el principio".

Al respecto, Marcos Maceira ha señalado que nada le impidió a la Xunta cumplir los acuerdos unánimes alcanzados hace más de 20 años. "Si la Xunta quiere empezar a asumir su deber de promover la lengua", debería empezar por "levantar todos los vetos impuestos al gallego, como el mal llamado decreto del plurilinguismo, que prohíbe desde hace años usar el gobierno en la educación, o la priorización del castellano en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y en las webs oficiales.

El presidente de A Mesa, además, ha censurado que el Gobierno gallego lleva dos años anunciando un "gran pacto por el gallego", al tiempo que, según ha denunciado, reforma la legislación para limitar su protección en la administración o en la TVG y boicotea su oficialidad en la UE y su presencia en la Unesco.

"El gran pacto social por el gallego es el protocolo Lingua vital", ha asegurado Maceira, en el que participaron 57 entidades sociales de ámbito nacional con el apoyo de 398 de todos los sectores".

Por último, ha concluido haciendo un llamamiento a la sociedad a participar este domingo, día 17 de mayo, a salir a la calle en defensa del gallego y en apoyo al protocolo Lingua vital, con el que, conforme ha apuntado, "entidades sociales y las instituciones favorables al gallego podrán aplicar las medidas que contempla para revertir la emergencia lingüística".