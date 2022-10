Miguel Corgos defiende que los presupuestos autonómicos de 2023 serán "los de mayor gasto social de la historia"

El conselleiro de Facenda avanza que, si es posible, recurrirán la tasa a las grandes fortunas anunciada por el Gobierno central

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, ha defendido que los presupuestos autonómicos para 2023 --que se presentarán ante el Parlamento este jueves-- son los de mayor gasto social "de la historia de Galicia".

Más de nueve mil millones, ha explicado Corgos este domingo en una entrevista en Radio Nacional Galicia y recogida por Europa Press, para financiar actuaciones sociales en ámbitos como la educación, la sanidad, la política social o el empleo.

Un montante, ha continuado, que se disgrega en diferentes acciones para ayudar a las rentas medias y bajas y, sobre todo, a personas en riesgo de exclusión. Entre estas actuaciones ha enumerado la subida de la Risga, el bono social térmico y eléctrico, la congelación de precios como las tasas administrativas o precios de comedores escolares y la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a tres años.

Para el responsable de Facenda, se trata de unos presupuestos "de reacción" frente a la crisis de precios que han sido, además, bien recibidos por parte de los sindicatos, según ha indicado.

"Pienso que están satisfechos. La música que suena les gusta, aunque siempre se espere algo más para alguna partida concreta", ha comentado, señalando además que esperan con estos presupuestos que "el próximo ejercicio sea ilusionante para los gallegos, pese a las dificultades".

El gasto productivo, ha comentado, es la otra vertiente en la que el Gobierno gallego hace "especial hincapié" en los presupuestos. "Ante la incerteza de la situación económica actual, con la iniciativa económica algo parada, hay que dinamizar para continuar la senda de creación de empleo que llevábamos hasta ahora", ha apuntado.

SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Respecto a las críticas a la subida de las pensiones no contributivas, Corgos ha defendido que se han subido un 5%, "que es lo que sube el IPC", aunque ha puntualizado que "todo se puede analizar".

También ha asegurado, frente a los detractores de la eliminación de la Tarxeta básica, que las diferentes actuaciones de gasto en política social "supera con mucho" lo que se dedicaba a la medida eliminada.

Por otro lado, Miguel Corgos ha abordado también las peticiones de cambios en el sistema de financiación autonómica. "El momento político es ciertamente complicado pero llevamos mucho tiempo reclamando un nuevo sistema más eficiente y suficiente para financiar todas las competencias y que sea un reparto equitativo con los habitantes de las comunidades autónomas", ha explicado, esgrimiendo además que "no se puede estar constreñido siempre, para cerrar reformas, al calendario electoral"

En esta línea y respecto a lo recibido, un 24% más --Galicia es la quinta región que más recibe--, Corgos apunta que "se acerca a lo que corresponde según el sistema actual". "Pero tenemos la intención de mejorar algunas cosas en el sistema. Efectivamente hay un incremento en los recursos, pero que se debe a una mejora de la recaudación en Galicia y, por otro lado, a que volvemos a tener una liquidación del sistema positiva", ha argumentado.

BAJADA DE IMPUESTOS

Respecto a las recientes bajadas de impuestos, Corgos ha defendido que nunca los reducirán "por debajo del umbral que garantice unos servicios públicos de calidad en Galicia".

"Este año de dificultades los gallegos verán que cuando presenten la declaración de la renta del 2023 pagarán menos impuestos que el año anterior", ha aseverado.

Los ricos, ha continuado, "no necesitan que nadie les ayude, no necesitan un desahogo fiscal, como sí las rentas bajas y medias". El objetivo de las bajadas es ese, comenta, mientras que en lo que respecta al impuesto de patrimonio, "se busca actualizar una tributación obsoleta, que no depende de las comunidades pero que sí estaba creando importantes disfunciones en la tributación y penalización del ahorro, con la movilización de patrimonios entre territorios". "Lo que queremos es que se queden aquí, generando riqueza aquí", ha zanjado.

Considera a este respecto Corgos, por último, que el Gobierno estatal "contraprograma" la tasa de las grandes fortunas, algo "que no es leal institucionalmente". "Estudiaremos el impuesto cuando lo veamos, que aún no se ha publicado, y si es recurrible, lo recurriremos", ha afirmado.