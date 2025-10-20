Miguel Fernández defiende el trabajo del operativo de seguridad tras morir la mujer arrollada por una vaca en fiestas

Miembros del Gobierno local guardaron un minuto de silencio en homenaje a la joven, que falleció en el HULA este fin de semana

LUGO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miembros de la Corporación municipal, con el alcalde a la cabeza y acompañados por el diputado Efrén Castro, guardaron este lunes un minuto de silencio en homenaje a la mujer fallecida este fin de semana después de ser arrollada por una vaca desbocada que había escapado del desfile de ganado del día de San Froilán.

Finalizado el minuto de silencio, el alcalde, Miguel Fernández, destacó el trabajo que realizó el operativo de seguridad durante este evento, que afirmó que "actuaron correctamente" y calificó lo ocurrido de un "cúmulo de circunstancias desgraciadas".

Hizo un recuerdo especial a la joven fallecida, que permaneció dos semanas ingresada en la UCI del HULA, y envió sus condolencias, "más profundas y sentidas", a la familia de una Corporación "consternada por este hecho".

La joven fue arrollada en la calle Aguirre, tras impactar con el animal que huida desbocado del desfile que se estaba celebrando en la plaza Maior como parte del programa de fiestas, concretamente uno de los actos más tradicionales. Fue atendida en el lugar del impacto, pero ingresó en estado grave en el hospital, donde acabó falleciendo quince días después

El gobierno local insistió en que durante el evento se contó con la presencia de efectivos de la Policía Local, Policía Nacional y seguridad privada contratada por el Pazo de Feiras e Congresos, entidad organizadora del acto. Asimismo, diversas asociaciones colaboraron aportando veterinarios encargados de velar por el bienestar animal.

Miguel Fernández también agradeció el trabajo de todos los profesionales que la atendieron en el hospital y en la calle y avanzó que "en lo que está en nuestras manos esperamos que no se vuelva a repetir un incidente similar, para lo que tomaremos las medidas necesarias".

El alcalde indicó que cuando se programe el plan de seguridad para el año que viene se estudiará si es necesario cambiar algún protocolo para reforzar la seguridad en este acto en concreto, "aunque eso no quiere decir que la actuación del operativo no fuese la idónea", subrayó el alcalde.

Miguel Fernández fue interceptado al término de la concentración por una lucense que vive en Barcelona y que estuvo en el lugar de los hechos. La mujer le pidió que "una cosa así no volviese a suceder" y abogó ante los concejales presentes para suspender el desfile de ganado, "ya que en Lugo todo el mundo sabe como son las vacas y representa un riesgo rodearlas de gente y ruido al ser animales tan grandes que pueden ponerse nerviosos". Fernández agradeció la opinión y le prometió que se estudiarán todas las opciones.