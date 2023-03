Miguelanxo Prado renuncia a dirigir el Salón del Cómic de A Coruña por los "obstáculos" para su organización

La alcaldesa, Inés Rey, avanza que se nombrará nueva dirección y se "modernizará" el festival



A CORUÑA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora director del Salón del Cómic 'Viñetas desde o Atlántico', Miguelanxo Prado, ha atribuido a las limitaciones económicas y los "obstáculos" que, según ha dicho, ha ido encontrando desde hace años para la organización del festival frente a las condiciones que había planteado cuando aceptó la propuesta del exalcalde Francisco Vázquez hace 25 años.

En rueda de prensa, ha señalado que entonces accedió a asumir la dirección porque se le garantizó que sería un evento de carácter cultural institucional, gratuito para toda la ciudadanía y con una programación para un sector de público amplio y no "especializado, dirigido a un grupo concreto". "Diseñar un sistema de acogida que solucionase los puntos negros que yo sufría como autor", ha resumido.

Además, ha incidido en que el objetivo era también que los materiales cedidos por los autores, que eran originales, fuesen tratados con "dignidad y cuidado", además de una remuneración "digna" para ellos.

"Lo que aquí tuvimos fue lo mejor de lo mejor del mundo", ha recalcado Miguelanxo Prado, que ha destacado el "éxito" del festival y de una fórmula "incuestionable" que se mantuvo "razonablemente bien durante diez años".

CAMBIO CON EL PP

A colación, ha precisado que el comienzo del "cambio sustancial" fue cuando entró el PP en 2011 al surgir "banderas rojas, cosas que hay que ir prescindiendo" y con "posicionamientos ideológicos", a lo que sumó los cambios a nivel económico por la nueva Ley de Régimen Local. "El presupuesto de 120.000 euros fue congelado desde hace muchísimos años", ha citado como dato.

Miguelanxo Prado, que ha explicado que fue en ese momento cuando se le planteó privatizar el festival, ha apuntado que trabajaron estos años para que esos "obstáculos" no se notaran y que la calidad no disminuyese, aunque ha insistido en las dificultades que se fue encontrando "sin que hubiese una razón económica que lo justificase".

"No es un problema personal, es un problema estructural, no estoy cansado, ni desilusionado pero con las reglas de juego que se nos ponen en la mesa el modelo no es viable", ha añadido el dibujante para quien "se puede hacer otro festival" pero no el que él concibió

con una "apuesta diferenciada".

"PATRIMONIO" DE LA CIUDAD

Por otra parte, ha apelado a mantener lo que ha calificado como "un patrimonio como ciudad" y ha argumentado que "desperdiciarlo" sería "suicida" y, por eso, ha dicho, que "por las vías que sean" seguirá para que A Coruña "siga siendo un punto de referencia" pero no como director.

Miguelanxo Prado, que ha admitido que le duele dejar "estos 25 años", en referencia al tiempo que lleva activo el festival, ha lamentado que, entre otras cosas, se perdiese "la ocasión" de un museo nacional del cómic.

También ha asegurado que es para él una decisión "muy dolorosa" pero que optó por presentar la dimisión el pasado 23 de marzo al entender que tenía que poner fin a esta etapa, aunque en junio del año pasado ya tenía decidido que no iba a seguir, pero esperó para terminar la edición de ese año.

LA ALCALDESA AGRADECE SU TRABAJO

Preguntado cuál fue la respuesta del actual gobierno local a sus planteamientos, Miguelanxo Prado ha asegurado que no sabe si se los transmitieron a la alcaldesa, Inés Rey, "o no los valoró".

Por su parte, a preguntas de los periodistas, la regidora herculina ha manifestado que conoce "perfectamente" las razones de la renuncia de Miguelanxo Prado con el que ha dicho tuvo una "extensa reunión". También ha agradecido el trabajo del dibujante por impulsar una "cita indispensable" que, ha avanzado, seguirá en verano.

"Nombraremos nueva dirección", ha confirmado la alcaldesa, que ha manifestado que se "actualizará y modernizará" el evento. "Seguirá siendo una cita imprescindible del verano", ha apostillado.