Miñones achaca la falta de médicos a los "recortes del PP" y destaca las medidas tomadas por el Gobierno de Sánchez

VIGO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Sanidad, José Miñones, ha achacado la falta actual de médicos en España a los "recortes del Partido Popular" llevados a cabo en el pasado, mientras ha destacado las medidas tomadas por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Así lo ha señalado este miércoles ante los medios de comunicación tras reunirse con el alcalde de Vigo y todavía presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, para hablar sobre la Red de Ciudades Saludables.

"La situación que tenemos hoy en día es una situación que viene del recorte del pasado y del pasado una vez más del PP", ha criticado, subrayando que el Ejecutivo central está "batiendo récords" en la formación de los "médicos del futuro", pero "se necesitan cinco años" para formar a estos profesionales, por lo que hace falta "tiempo".

Ante esta situación, ha acusado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de usar "la trampa, la mentira, el engaño" al decir que va a sacar mil plazas de médicos de familia al año si llega al poder para atender la demanda actual.

"Yo siempre me pregunto si ha hablado con las comunidades autónomas, que son las que tienen que ofertar esas plazas. Si están de acuerdo, ¿por qué no lo han hecho antes con la necesidad que ha habido? O me pregunto si se ha parado a pensar si hay tutores suficientes para esas mil anuales", ha añadido.

Él ha puesto el foco en que el Gobierno destinó 52 millones de euros a las universidades para ampliar el número de plazas de graduados, con 750 en la convocatoria de este año.