Miranda (BNG) pide agilidad en la ejecución del Corredor Atlántico y en la cooperación transfronteriza

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, con cargos del Bloque en un encuentro en Vigo - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agilidad en la ejecución del Corredor Atlántico y en la cooperación transfronteriza son dos prioridades fijadas por la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, en la Comisión de Política Regional, órgano que decidirá sobre el futuro de los fondos de cohesión.

Así lo ha trasladado a respecto del informe del que es correlatora en nombre del grupo parlamentario, el instrumento financiero de las Redes Transeuropeas de Transporte denominado 'Mecanismo Conectar Europa (CEF)'.

"Tenemos que aprovechar los recursos europeos para que Galicia cuente de una vez con una demanda histórica como es el Corredor Atlántico", ha destacado Ana Miranda, quien ha sostenido que para Galicia es fundamental agilizar la red transeuropea en el ámbito del transporte.

Conforme ha explicado la europarlamentaria del BNG en un comunicado, este informe sobre el instrumento financiero 'Mecanismo Conectar Europa' (CEF) tiene como uno de sus objetivos terminar la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T), centrándose en completar la red central y la red ampliada para 2030 y 2040 respectivamente.

En este sentido, Miranda ha destacado que el corredor Atlántico Porto-Vigo-A Coruña- aparece mencionado en el anexo como prioridad pero sin fondos, por lo que no podrá ser completado. "En ese sentido irán las enmienda del BNG", ha avanzado.

APROVEITAR LA OPORTUNIDAD

Por otro lado, Ana Miranda ha defendido la importancia de utilizar este mecanismo para eliminar obstáculos y barreras administrativas, especialmente en el ámbito transfronterizo de Galicia Norte de Portugal.

En este sentido, ha destacado que el CEF puede presentar una oportunidad para desarrollar el Regalmento EU 2025/925 o BridgeforEU para avanzar en la eliminación de los problemas administrativos en territorios transfronterizos, siempre que vaya completado con inversiones "no como hasta ahora", ha señalado.

La nacionalista ha asegurado que es una oportunidad para mejorar las conexiones entre Galicia y Portugal y la calidad de vida de miles de personas que cada día se desplazan a uno y otro lado de la frontera, que se debe aprovechar.

Para el BNG son fundamentales propuestas como la modernización e impulso de infraestructuras abandonadas o en desuso como la red ferroviaria secundaria que conectaría con la Rede Transeuropea de Transportes, la construcción de infraestructuras para mejorar las conexiones de las áreas urbanas, la conexión de puertos y autopistas y, en especial, la creación de los nudos multimudales (NUDOS) que conecten puertos como el de Vigo a la red transeuropea, pero también a las áreas rurales y rurales y periurbanas.

Estos temas de conectividad, accesibilidad y apoyo a las conexiones transfronterizas y la mejora del transporte de proximidad fueron las principales demandas manifestadas en un encuentro que la eurodiputada del BNG ha mantenido en Vigo para analizar el informe, en el que han participado el portavoz municipal, Xabier P. Igrexas; a alcaldesa de O Rosal, Ánxela Fernández; el responsable comarcal del BNG en Vigo, Manuel Caride, y el de O Condado, Xavier Viéitez; así como representantes de la formación nacionalsita en otros ayuntamientos.