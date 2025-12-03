La M.O.D.A. y Alcalá Norte, entre las primeras confirmaciones del FIV de Vilalba

Archivo - La M.O.D.A. - LA M.O.D.A. - Archivo
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
El festival FIV de Vilalba ha anunciado este miércoles el primer avance del cartel de su decimonovena edición, que tendrá lugar los días 24 y 25 de abril, y que contará con las actuaciones de La M.O.D.A y Alcalá Norte, entre otros.
En concreto, la organización del festival ha desvelado que La M.O.D.A, Alcalá Norte, Repion, Celia Bescks y Grande Osso formarán parte de la edición de 2026.
Aunque todavía quedan más artistas por confirmar, el primer tramo de abonos ya está disponible --con unidades limitadas-- para poder disfrutar así de estas bandas y cantantes que "representan la esencia del festival y que conectan con su ADN independiente".
Cabe destacar que La Maravillosa Orquesta del Alcohol (La M.O.D.A.) presentará ante el público su séptimo disco 'San Felices', un trabajo que ha marcado el regreso de la banda tras cuatro años de parón.