Moisés Rodríguez toma posesión como nuevo diputado del PPdeG en sustitución de María Deza

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Moisés Rodríguez Pérez ha tomado posesión este martes como nuevo diputado del Grupo Parlamentario Popular tras la salida de María Deza para dirigir la Axencia Galega de Infraestruturas.

Al final de la sesión matutina del pleno que se celebra en el Pazo do Hórreo, el parlamentario por la circunscripción de Pontevedra ha prometido el cargo.

A continuación, el presidente de la Cámara, Miguel Ángel Santalices le ha dado la bienvenida y el nuevo diputado ha recibido el aplauso de todos los grupos.

Nacido en Tui, Moisés Rodríguez fue diputado autonómico en la X y XI Legislaturas, siendo presidente y portavoz del Grupo Popular en la Comisión 6ª de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.

Coordinador parlamentario del PPdeG desde 2022, en la actualidad era asesor del Gabinete de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas. También fue concejal de Tui, municipio del que fue alcalde entre los años 2011 y 2015.