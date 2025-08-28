Por un Monte Galego con Futuro exigirá prevención y ayudas ante incendios en una marcha el 14 de septiembre en Santiago

SANTIAGO DE COMPOSTELA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'Por un Monte Galego con Futuro' convocará una gran manifestación de protesta el próximo 14 de septiembre en Santiago, con el fin de exigir medidas que eviten otra ola de incendios en Galicia y la puesta en marcha de un plan de choque con ayudas urgentes para los afectados.

Así, después de las más de 30 concentraciones celebradas el pasado 21 de agosto en localidades de toda Galicia, que reunieron a miles de personas, la plataforma convoca una nueva movilización, en esta ocasión para exigir la adopción de medidas que eviten "otra ola de incendios" y para pedir un plan de choque con ayudas para los vecinos y los territorios asolados por los fuegos.

La previsión es celebrar una gran marcha el 14 de septiembre, con salida a las 12.00 horas de la Alameda compostelana.

'Por un Monte Galego con Futuro' es una plataforma que aglutina a medio centenar de asociaciones, colectivos y organizaciones, y que nació en 2018 para promover varias ILP de protección del bosque autóctono y de racionalización en la gestión forestal, así como para mostrar su oposición a la política forestal de la Xunta.